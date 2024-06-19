В 2024 году в Хабаровском крае отремонтируют 34 км федеральной трассы А-376 на участке Лидога – Ванино

Подведомственное Росавтодору ФКУ ДСД «Дальний Восток» продолжает работы по приведению в нормативное состояние автомобильной дороги А-376 Хабаровск – Лидога – Ванино – Комсомольск-на-Амуре, получившей федеральный статус в 2019 году.

В настоящее время капитальный ремонт ведется на участках с 458-го по 474-й км, с 474-го по 490-й км, с 490-го по 507-й км и с 507-го по 524-й км в Ванинском и Советско-Гаванском районах Хабаровского края. Общая протяженность этих отрезков пути составляет 56 км, из них 22 км ввели в эксплуатацию еще в 2023 году в ходе первого этапа работ.

«На первом объекте (км 458 – км 474) продолжаются отсыпка земляного полотна и монтаж водопропускных труб, на участке с 490-го по 507-й км – планировка откосов и устройство обочин. Одновременно с этим на участках с 474-го по 490-й км и с 507-го по 524-й км начали укладывать слои дорожной одежды. Направление от Лидоги до Ванино широко используется для грузовых перевозок, поэтому укреплению основания дорожной одежды уделяется особое внимание», – подчеркнул директор ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

Устройство слоя основания ведется из органоминеральной смеси с применением специальной машины – ресайклер. Это позволит увеличить прочность автомобильной дороги и обеспечить устойчивость к оказываемым на нее транспортным нагрузкам.

После завершения капитального ремонта участки общей протяженностью 34 км будут соответствовать параметрам III технической категории с двумя полосами движения и новым асфальтобетонным покрытием. Ввод объектов в эксплуатацию намечен на осень текущего года.