В Краснодарском крае появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны

Краснодар. В Павловском районе Краснодарского края появится крупнейший комплекс по сжижению природного газа на юге страны. Об этом сообщили в пресс-службе администрации района.

«Природный газ как топливо поможет сохранить экологию края. Сейчас нагрузка на нашу дорожную сеть в 12 раз превышает норму - помимо жителей края к нам приезжают туристы со всей страны. Из-за такого количества выхлопных газов увеличивается и урон природе, поэтому надо максимально переходить на новое топливо. Проект позволит реализовать большие задачи», - сказал глава региона Вениамин Кондратьев.

Генеральный директор компании «Барсук» Антон Толстопятов отметил, что к комплексу уже подвели электросети. Поступающий СПГ газ будут охлаждать и хранить в цистернах. В таком виде топливо можно использовать для заправки автомобиля или для транспортировки на большие расстояния. Его стоимость будет на 30% ниже, чем у бензина или дизельного топлива.

«Это топливо безопаснее пропана. Сжиженным природным газом можно также снабжать школы, детские сады и котельные, в том числе в частных домах. Его легко перевозить, а значит - решить проблему газификации отдаленных пунктов», - поделился Антон Толстопятов.

Инновационная технология и оборудование этого комплекса разработаны и созданы в России. Его производительность составляет 3 тонны в час. В строительство объекта инвестировали 2,3 млрд рублей.