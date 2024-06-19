Врио губернатора Самарской области и Генеральный директор «Россети Волга» обсудили планы по развитию электросетевого комплекса региона

4 часа назад
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Источник:
Россети Волга
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19 июня в Самаре состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова. Участие в совещании также приняли министр энергетики и ЖКХ Владимир Василенко, министр экономического развития Дмитрий Богданов, руководитель Департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина, представители руководства энергокомпании и филиала.

Открывая встречу, Вячеслав Федорищев отметил:

«Знаю, что большая работа велась вашим коллективом, вашей командой совместно с правительством региона. Сегодня у нас широкий спектр вопросов, решение которых позволит повысить надежность электроснабжения нашего населения, а также обеспечить развитие наших предприятий. Не секрет, что в Самарской области большое количество промышленных предприятий, которые нуждаются в развитии, здесь без энергетики никуда. Считаю, что у нас с вами должна быть совместная позиция. Компетенция и знания, которые есть в компании «Россети Волга», должны помочь развитию нашего региона».

Александр Гаврилов поблагодарил врио губернатора Самарской области за высокую оценку работы компании «Россети Волга».

«На территории Самарской области работает филиал «Самарские распределительные сети». Компания участвует во всех национальных, инфраструктурных, дорожных и инновационных проектах, реализуемых на территории региона. Ежегодная сумма вложений в ремонты, техническое обслуживание и реконструкцию сетей составляет более 3 млрд рублей. Самарская область по праву входит в число регионов-лидеров в ПФО. Наша задача – обеспечить опережающее развитие электросетевой инфраструктурной основы экономики области. Компания ориентирована на конструктивное сотрудничество с региональной властью в общем деле развития экономики области. Реализация наших производственных программ, безусловно, позитивно скажется на системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии региона. Мы наметили очень большие планы на ближайшие 5 лет, и все обязательства выполним в полном объеме», – отметил он.

Одной из тем встречи стало регуляторное соглашение между Правительством Самарской области и ПАО «Россети Волга», подписание которого стимулирует интенсивное развитие электросетевой инфраструктуры региона. Среди вопросов, которые также обсуждались в ходе встречи, было технологическое присоединение третьего и пятого этапа строительства автомобильной дороги «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волга в составе международного транспортного маршрута «Европа – Западный Китай», оформление земельно-правовых отношений для размещения и эксплуатации объектов сетевых компаний, подготовка кадров для электросетевой отрасли региона.

Также в ходе мероприятия Александр Гаврилов представил Вячеславу Федорищеву нового директора филиала ПАО «Россети Волга» - «Самарские распределительные сети» Станислава Чуфистова. Вся трудовая деятельность Станислава Сергеевича Чуфистова была связана с филиалом ПАО «Россети Волга» – «Оренбургэнерго». Прошел путь от инженера 2 категории до заместителя директора по инвестиционной деятельности. Стаж в электроэнергетике – 16 лет. Награжден ведомственными, отраслевыми почетными грамотами и благодарностями.

Стороны договорились продолжать открытый и конструктивный диалог, направленный на реализацию важнейших для Самарской области проектов и устойчивую работу и развитие электросетевого комплекса.

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