Зарядную станцию для электромобилей установили в Красногорске

Министерство энергетики Московской области реализует проект по развитию электрозарядной инфрастурктуры. В рамках проекта специалисты «Мособлэнерго» становили зарядную станцию для электромобилей в Красногорске на ул. Карбышева. ЭЗС расположена около дома № 23, корпус 1. Мощность станции составляет 22 кВт, что позволяет заряжать электромобиль или любой другой электротранспорт в оперативном режиме.

На сегодняшний момент на территории Красногорска установлены 12 ЭЗС, в планах компании - дальнейшее развитие электрозарядной инфраструктуры.

Проект по развитию электрозарядной инфраструктуры в Подмосковье реализуется с 2016 года. За это время на территории 44 городских округов компанией установлено 266 ЭЗС.

«Помимо решения текущих проблем, важно думать на перспективу. Московская область активно вовлечена в развитие „зеленой“ энергетики и электрозарядной сети. Сегодня на территории Московской области работает 508 электрозарядных станций, из которых 171 станция — быстрая (150 кВт) и 337 станций — медленных (до 150 кВт). Спрос на электромобили растет, в связи с чем планируется введение новых объектов. В 2024 году в рамках федерального проекта „Электроавтомобиль и водородный автомобиль“ в Подмосковье установят еще 125 ЭЗС мощностью 150 кВт. Помимо этого, компании вне федеральной программы устанавливают ЭЗС в рамках своей инвестиционной деятельности. О планах по развитию зарядной инфраструктуры заявил целый ряд инвесторов, таким образом, к концу 2024 года в регионе может заработать более 150 новых ЭЗС, как „быстрых“, так и „медленных“», — отметил Евгений Хромушин, Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области.

Для того чтобы воспользоваться ЭЗС «Мособлэнерго», необходимо установить специальное мобильное приложение PlugMe, доступное на платформах Google Play и App Store. В приложении имеется подробная инструкция по использованию станции, а также номер телефона технической поддержки. Подробная карта ЭЗС размещена на официальном сайте «Мособлэнерго» в разделе «Потребителям» / «Зарядные станции для электромобилей», а также размещена в сервисе «Яндекс Карты». Реализация программы по развитию электрозарядной инфраструктуры Подмосковья рассчитана до 2026 года.