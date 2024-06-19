Завод нефтегазового оборудования за 3 млрд построят под Тюменью
5 часов назад
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Проект завода нефтегазового оборудования получил одобрение госэкспертизы. Его реализацией занимается компания «Тюменский производительный комплекс ОФС», указано в реестре заключений ООО «ЭкспертКапСтрой».
Завод построят на 9 километре Велижанского тракта, неподалеку от СНТ «Электрон» и «Мелиоратор». В основном, на предприятии будут производить оборудование для бурения скважин. Планируется, что продукция будет поставляться не только на российский, но и на зарубежный рынок.
В реализацию проекта вложено три миллиарда рублей. Предположительно, завод будет запущен в 2025 году, он позволит создать около 100 новых рабочих мест. О строительстве завода стало известно в сентябре прошлого года, тогда же был заложен первый камень.
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