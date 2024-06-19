Филиал ПАО «Россети» усилит ветровую защиту ЛЭП в Мурманской области

Филиал ПАО «Россети» – МЭС Северо-Запада приступил к замене гасителей вибрации на 11 линиях электропередачи 330 кВ в Мурманской области. Энергообъекты играют системообразующую роль, от их работы зависит надежность электроснабжения более 600 тыс. жителей региона, промышленных и инфраструктурных предприятий. Выполненные мероприятия позволят снизить риск повреждения проводов при сильных ветровых нагрузках.

Энергетики смонтируют более 300 гасителей вибрации на ЛЭП, участвующих в выдаче мощности ключевой генерации – Кольской АЭС и Серебрянской ГЭС. Наибольший объем работ запланирован на линиях электропередачи 330 кВ «Выходной – Оленегорск», «Серебрянская ГЭС – Мурманская» и «Мончегорск – Оленегорск», обеспечивающих электроснабжение потребителей на севере и северо-западе Мурманской области, где проживает основная часть населения региона.

Установленные современные многочастотные гасители вибрации позволяют ограничить амплитуду колебаний проводов, что предотвратит «пляску» и схлестывание. Используются устройства российского производства.