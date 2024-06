Мероприятия РНК СИГРЭ на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

ТК РНК СИГРЭ информирует: 1. О создании в рамках исследовательского комитета (SC): B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.94_Inspection after installation, maintenance and end of life of high temperature conductors and fittings; B2 - новой рабочей группы (WG) TOR-WG B2.95_Impact of extreme weather events under climate change on high voltage overhead line design standards. 2. С общей...