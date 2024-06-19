Мероприятия РНК СИГРЭ на IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей»

Впервые в рамках IX Международной научно-технической конференции «Развитие и повышение надежности распределительных электрических сетей», которая состоится 3–4 июля 2024 года в Москве, в Центре международной торговли, пройдут мероприятия по линии Российского национального комитета СИГРЭ.

В первый день конференции состоится круглый стол «Материалы, методы испытаний и диагностики, изолированные кабели», организованный НИК B1 и НИК D1 РНК СИГРЭ. Модератором круглого стола выступит директор московского отделения завода «Изолятор», координатор НИК D1 РНК СИГРЭ Устинов Владимир Николаевич.

На круглом столе технические руководители и эксперты ДЗО компании «Россети», других компаний энергетики, инжиниринговых организаций и производителей кабельной продукции обсудят широкий спектр вопросов в области диагностирования технического состояния объектов электрических сетей, надежности электроснабжения и влияющих на надежность особенности монтажа кабельных линий, эксплуатации энергетических масел.

Во второй день конференции НИК D2 РНК СИГРЭ будет организован семинар «Информационно-коммуникационные технологии энергетического перехода», модератором которого выступит к.т.н., ведущий специалист технической дирекции ООО «РТСофт – Смарт Грид», ученый секретарь НИК D2 РНК СИГРЭ Непша Федор Сергеевич.

Участники семинара познакомятся с деятельностью Национального ИК D2 СИГРЭ, основными вызовами и перспективами масштабного внедрения распределенных энергоресурсов. Вместе с представителями АО «СО ЕЭС», НП «НТС ЕЭС», энергокомпаний, НИИ и вузов участники также обсудят вопросы внедрения CIM как элемента цифровой трансформации, применение киберфизических систем и алгоритмов искусственного интеллекта при создании цифровых двойников энергообъектов, а также связанные с этим вопросы кибербезопасности.

Подробное описание всех докладов и время начала мероприятий РНК СИГРЭ указано в программе конференции.

Организаторы конференции — ПАО «Россети» и журнал «ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ. Передача и распределение» приглашают всех специалистов электросетевого комплекса принять участие в работе круглого стола и семинаре РНК СИГРЭ, а также напоминают, что регистрация участников доступна на официальном сайте мероприятия и заканчивается 28 июня 2024 года .

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