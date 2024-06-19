На Волжской ГЭС приступили к модернизации гидроагрегата №16

На Волжской ГЭС начались работы по замене генератора на гидроагрегате со станционным номером 16. Обновление оборудования проводится в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро.

Генератор гидроагрегата № 16 эксплуатируется с 1959 года и к настоящему времени выработал нормативный срок службы. Новый гидрогенератор, изготовленный российской компанией «Силовые машины», создан с учетом современных достижений в области энергетического машиностроения и имеет улучшенные технические характеристики. Завершить замену генератора планируется в апреле 2025 года.

В ходе модернизации на гидроагрегате будут заменены ротор, статор, подпятник, верхняя крестовина, генераторный подшипник, вспомогательное оборудование и системы управления. В настоящее время на монтажной площадке машинного зала начаты работы по сборке статора гидрогенератора.

На данный момент на Волжской ГЭС обновили все 22 гидротурбины и 19 генераторов. Завершить замену всех генераторов планируется в 2026 году. Новые гидроагрегаты обладают большей эффективностью, что уже позволило увеличить мощность Волжской ГЭС с 2541 МВт до 2734 МВт. В перспективе установленная мощность станции возрастет до 2744,5 МВт.

Кроме обновления гидросилового оборудования, на гидростанции в рамках ПКМ ведется замена сороудерживающих решеток, выполняются отделочные работы в кабельном туннеле 220 кВ, продолжается реконструкция открытого распределительного устройства напряжением 500 кВ с применением элегазового оборудования закрытой компоновки (КРУЭ).

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 141 гидротурбина и 141 генератор, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.