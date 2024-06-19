На стройплощадке энергоблока №4 АЭС «Сюйдапу» (Китай) выполнен подъем и установка купола на здание реактора ВВЭР-1200

13 минут назад
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Источник:
Госкорпорация Росатом
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18 июня 2024 года в Китае был успешно произведен одноэтапный подъем и установка купола на здание реактора энергоблока № 4 АЭС «Сюйдапу», сооружаемой при участии Инжинирингового дивизиона «Росатома». Эта операция в одноэтапном формате выполнена второй раз в истории российской атомной энергетики (впервые она была осуществлена в июле 2023 года, на блоке № 3 той же станции). Освоенная технология обеспечивает существенное сокращение сроков сооружения энергоблока.

«В отличие от традиционного способа – установки купола в два этапа – технология по одноэтапному подъему существенно оптимизирует процесс и сокращает время этих работ. Предварительно собранный на земле купол весом 740 тонн был поднят краном и поставлен на здание реактора. Впереди блок № 4 ждет установка корпуса реактора, – сообщил вице-президент по проектам в Китае и перспективным проектам АО «Атомстройэкспорт» Алексей Банник.

Ранее на объекте был установлен полярный кран, при помощи которого после завершения работ по установке и проведения бетонных работ внутри и снаружи купольной части здания реактора будет осуществляться монтаж крупногабаритного оборудования.

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