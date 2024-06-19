«Россети Кубань» завершили ремонт крупной подстанции в Усть-Лабинском районе

Специалисты Усть-Лабинского филиала компании «Россети Кубань» завершили капитальный ремонт оборудования подстанции 35 кВ «Воронежская». Энергетики повысили надежность энергообъекта, который является единственным источником электроснабжения потребителей одноименной станицы в Усть-Лабинском районе Краснодарского края.

Для подготовки энергообъекта к предстоящему осенне-зимнему периоду энергетики выполнили ремонт силового трансформатора, проверку устройств релейной защиты и автоматики, провели наладку блокировок безопасности и испытания контура заземления, обновили диспетчерские наименования.

– Ремонт энергооборудования на высоковольтных подстанциях – это важный этап в процессе подготовки электросетевого комплекса к прохождению пиковых нагрузок как в летний, так и зимний периоды. Во время плановых ремонтных работ энергетики вводят временные ограничения и, чтобы минимизировать эти неудобства для потребителей, мы переводим электроснабжение на резервные схемы, – подчеркнул директор Усть-Лабинских электрических сетей Вадим Макушин.