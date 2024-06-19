«Россети Московский регион» обеспечили мощностью крупный жилой микрорайон в Новой Москве

Для электроснабжения ЖК «Остафьево», на территории которого планируется строительство 42 кирпично-монолитных домов, энергетики компании «Россети Московский регион» смонтировали распределительный пункт 10 кВ, проложили около 10 км кабельных линий электропередачи. Максимальная мощность присоединения составила 9,5 МВт.

Источником электроснабжения стала подстанция 110 кВ «Сырово», которая обслуживает потребителей Щербинки, населенных пунктов Подольского и Ленинского районов. Учитывая плотную застройку, часть трассы ЛЭП пройдена методом горизонтально направленного бурения. При этом был выбран вариант монтажа двух кабелей в одной траншее.

«Остафьево» – масштабный строительный проект в Новой Москве. На территории микрорайона будет создана вся необходимая социальная инфраструктура – школы, детские сады, собственная поликлиника. Планируется, что в жилых домах будет в общей сложности более 14 тыс. квартир.

«Россети» содействуют реализации национального проекта «Жилье и городская среда» на всей территории присутствия. За последнее время компании Группы обеспечили электроснабжение крупных жилых комплексов в Кемерове, Новосибирске, Воронеже и других городах.