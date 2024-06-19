«Россети Волга» открыла «быструю» электрозарядную станцию в Саратовской области

3 часа назад
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Время чтения ≈ 3 минуты
Источник:
Россети Волга
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Новая электрозарядная станция (ЭЗС) установлена в Саратовской области (г. Балаково, ул. Чапаева, 114) в рамках развития зарядной инфраструктуры на территории присутствия ПАО «Россети Волга». Место установки ЭЗС расположено вблизи Спортивного комплекса «Альбатрос», в районе с развитой дорожной сетью. Кроме того, имеется выезд на федеральную трассу Р-228 (Сызрань-Саратов-Волгоград), проходящей по г. Балаково в направлении трассы Р-229 (Самара-Волгоград). Рядом с ЭЗС проведены работы по благоустройству территории, организованы два парковочных места, система освещения и видеонаблюдения.

Новая ЭЗС типа Mode 4 обладает мощностью 60 кВт, имеет систему онлайн-мониторинга, заряд электромобилей осуществляется в соответствии со стандартами CHAdeMO (для японских автомобилей), CCS (для европейских автомобилей), GB/T (для китайских автомобилей). Использование «быстрых» ЭЗС типа Mode 4 позволяет сократить время зарядки электромобиля до 0,5-1 часа. Для сравнения «медленные» ЭЗС типа Mode 3 заряжают электромобиль полностью за 6-8 часов.

В Саратовской области действую четыре электрозарядные станции, установленные ПАО «Россети Волга», в том числе три ЭЗС в городе Саратове и одна в Балаково. Они находятся вблизи основных магистралей и выездов из городов.

С точными местами установки ЭЗС можно ознакомиться на официальном сайте «Россети Волга» в разделе «Развитие зарядной инфраструктуры для электротранспорта» (https://www.rossetivolga.ru/ru/o_kompanii/razvitieza/).

В настоящее время владельцы электромобилей могут пользоваться данными ЭЗС бесплатно. В дальнейшем плата за зарядку будет взиматься через мобильное приложение «Россети электротранспорт», которое начнет функционировать в ближайшее время.

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