Ученые НИУ «МЭИ» разрабатывают требования к промышленным экзоскелетам

С июня 2024 года ученые НИУ «МЭИ» участвуют в разработке государственных стандартов в области регулирования производства промышленных экзоскелетов. Специалисты университета вошли в состав Подкомитета 11 «Промышленные экзоскелеты» Технического Комитета 320 «Средства индивидуальной защиты» (ПК 11 ТК 320) Росстандарта.

​Создание и внедрение экзоскелетов позволит в обозримой перспективе существенно повысить производительность труда, снизить нагрузки и уровень травматизма для людей, выполняющих тяжелую физическую работу в области машиностроения, строительства, металлургии и других сферах. В ПК 11 ТК 320 разработан первый национальный стандарт для экзоскелетов - ГОСТ Р 12.4.306-2023 «Средства индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата. Экзоскелеты промышленные. Классификация. Термины и определения».

«В НИУ «МЭИ» вопросы конструирования и исследования экзоскелетов находятся в фокусе внимания кафедры робототехники, мехатроники, динамики и прочности машин Института энергомашиностроения. МЭИ примет активное участие в разработке государственного стандарта для испытаний экзоскелетов, что имеет важное значение для регулирования оборота, выбора и применения этих средств индивидуальной защиты в различных областях», - прокомментировал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Под промышленным экзоскелетом понимают «носимое на человеке средство индивидуальной защиты опорно-двигательного аппарата, компенсирующее и (или) перераспределяющее нагрузку на опорно-двигательный аппарат». ​