Второй этап строительства Северного обхода Твери завершен на 97%

Строители вышли на финишную прямую строительства второго пускового комплекса обхода Твери на М-11 «Нева» протяженностью почти 29 км.

Ход работ проинспектировали Губернатор Тверской области Игорь Руденя и председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Мы видим, что дорожники усилились и вышли на финишную прямую. Строительная готовность объекта составляет порядка 97%. Это значит, что уже в середине лета мы обеспечим бесшовное и бессветофорное скоростное движение от Санкт-Петербурга через ЦКАД по М-12 «Восток» до Казани и далее до Екатеринбурга. Это более 1500 км новой скоростной автомобильной дороги. Завершение работ на Обходе Твери безусловно положительно скажется на активно развивающейся Тверской области», - рассказал председатель правления Госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко.

«Хотел бы поблагодарить Президента Российской Федерации за принятое решение о строительстве Северного обхода Твери, федеральное Правительство, наших коллег. Сегодня работы ведутся очень высокими темпами, используются самые современные технологии при строительстве дороги и моста через Волгу. Если говорить о значении этой трассы, то это будет ключевая дорога, которая формирует совершенно новый транспортный коридор, новую транспортную доступность для северо-востока всей Тверской области. Это возможность для движения грузов, пассажиров, туристов, местных жителей. Все это новый этап развития региона», - отметил Игорь Руденя.

Сейчас строители укладывают асфальтобетон, устанавливают металлическое барьерное ограждение, шумозащитные экраны, наружное освещение, сетчатое ограждение и укрепляют откосы насыпи. Также на объекте монтируют АСУДД (автоматизированную систему управления дорожным движением), которая позволит контролировать транспортные потоки и информировать водителей, эксплуатационные службы и аварийных комиссаров об условиях движения и событиях на дороге.

Не останавливаются работы на самом протяженном искусственном сооружении Северного обхода Твери – мосту через Волгу. Его готовность около 95%. Дорожники укладывают асфальт, красят пролетное строение, ведутся работы по укреплению откосов конусов, прокладывают кабельную канализацию, монтируют системы транспортной безопасности.

На втором этапе строительства Обхода Твери круглосуточно работают 1325 человек и около 1000 единиц техники.

Объект соединит Москву и Санкт-Петербург бесшовным скоростным движением — больше никаких светофоров и перекрёстков. Чтобы поездка была не только быстрой, но и комфортной на новой дороге предусмотрены современные многофункциональные зоны отдыха, где помимо АЗС будут расположены супермаркеты, кафе, аптека, комната матери и ребенка, спортивные площадки.