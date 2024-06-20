Для повышения надежности электроснабжения в Таганроге Ростовской области «Россети Юг» реконструируют кабельную линию в центре города

«Россети Юг» до конца 2024 года реконструируют в Таганроге кабельную линию электропередачи, которая питает плотно населенные микрорайоны, общежитие и котельные Южного федерального университета, водонапорные станции, отделение банка. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения потребителей портового города и снизить потери электроэнергии в распределительной сети 6 кВ.

Кабельная линия 1975 года постройки расположена в центральной исторической части Таганрога, в районе улицы Шмидта и Некрасовского переулка. Ее протяженность – более 720 метров. В настоящее время энергообъект находится в непригодном для дальнейшей эксплуатации техническом состоянии.

Энергетики на всем протяжении линии заменят существующий кабель на новый с изоляцией из сшитого полиэтилена. Он надежнее и безопаснее. В некоторых местах кабель попал под тротуары во время благоустройства центра города. Чтобы не доставлять неудобства горожанам, в таких местах прокладка кабеля будет производиться методом горизонтально направленного бурения, без причинения ущерба городской инфраструктуре.

Работы планируется провести без перерыва электроснабжения потребителей. Завершение реконструкции намечено на IV квартал текущего года. Объем финансирования проекта составит 10,4 млн рублей.