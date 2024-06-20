Энергетикам «Россети Урал» предстоит демонтировать незаконно размещенные линии связи с 55 тысяч опор ЛЭП в Челябинской области

Энергетики компании «Россети Урал» завершили ревизию сетевого комплекса ООО «АЭС Инвест», приобретенного компанией в октябре 2023 г. и расположенного на территории 27 муниципальных образований Челябинской области (порядка 70 деревень, сел, поселков и городов).

По итогам анализа электросетевого комплекса, ранее принадлежавшего компании-банкроту «АЭС Инвест», серьезные опасения энергетиков «Россети Урал» вызывает значительный объем размещения волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) на опорах линий электропередачи (ЛЭП). В настоящее время, когда энергетики «Россети Урал» приобрели в собственность данные электросетевые активы, необходимо оформление договорных отношений с операторами связи.

Следует подчеркнуть, что энергетики «Россети Урал» в течение трех лет ведут систематическую работу по установлению собственников незаконно размещенного оборудования на опорах ЛЭП. При установлении законного владельца ВОЛС компания «Россети Урал» готова оформить с ним договорные отношения по доступу к линиям электропередачи в порядке, установленном российским законодательством, то есть п. 3 ст. 6 Федерального закона «О связи».

В случае, если владелец не выявлен, данное имущество считается бесхозяйным и подлежит демонтажу. Отметим, на территории Челябинской области выявлено более 55 тыс. опор с «бесхозяйными» ВОЛС.

В отсутствие надлежащего обслуживания бесхозяйные ВОЛС способны причинить вред линиям электропередачи, в связи с чем «Россети Урал» действует в интересах потребителей электроэнергии Челябинской области и в соответствии с нормами Гражданского законодательства.

Большинство провайдеров Челябинской области должным образом урегулировали отношения с «Россети Урал» по размещению своих линий связи на энергообъектах и действуют в рамках нормативно-правого поля: подписаны документы об инвентаризации оборудования и заключены договоры по размещению кабелей связи на объектах электросетевого хозяйства. В целом по компании «Россети Урал» урегулированы отношения со 135 компаниями.

Практически единственный оператор региона, группа компаний «Интерсвязь», уклоняется от цивилизованного ведения бизнеса, реализуя различные схемы, направленные на уклонение от оплаты услуг.

Например, т.н. «абонентские» линии связи (это линия связи, идущая от опоры до принимающего оборудования потребителя – роутера). Согласно позиции, принятой провайдером, такая линия якобы принадлежит абоненту, и провайдер не должен платить энергокомпании за ее размещение. Однако действующее законодательство не предусматривает владение потребителем линией, находящейся за пределами его участка. Таким образом, провайдер незаконно перекладывает свою обязанность на своих абонентов.

На территории Челябинской области линии связи ГК «Интерсвязь» размещены на более чем 75 тыс. опорах ЛЭП, из них ГК «Интерсвязь» признает своим волоконно-оптический кабель только на 43 тыс. опор. Ущерб, нанесенный ПАО «Россети Урал», уже насчитывает более 100 миллионов рублей.

Добавим, что «Интерсвязь» пытается манипулировать общественным мнением, используя прессу и социальные сети. Намеренно искажаются факты, в том числе со ссылкой на судебные процессы по иным основаниям. Причина та же: данный провайдер не желает производить оплату. Эксплуатируя «абонентскую» линию, не заключая договор с владельцем ЛЭП, компания «Интерсвязь» использует своих потребителей в качестве заложников ситуации в целях своей экономической выгоды.

Напомним также, что линии электропередачи – это имущество электросетевых компаний (компания «Россети Урал» является крупнейшей из них в регионе). Объекты электросетевого хозяйства электросетевых компаний являются объектами критической инфраструктуры, от которой зависит бесперебойное электроснабжение жителей Челябинской области. Любое незаконное вмешательство сторонних лиц в работу электросетевого комплекса представляет серьезную угрозу энергобезопасности, жизни и здоровью людей, может привести к нарушению электроснабжения, стать причиной несчастных случаев при монтаже оборудования.

Особую остроту вопрос «легализации» ВОЛС приобретает сейчас, в ходе подготовки электросетевого комплекса к осенне-зимнему сезону 2024/2025 и становится одним из условий успешного прохождения периода пиковых нагрузок на сети и бесперебойного электроснабжения жителей Челябинской области.

Ознакомиться с информацией и обратиться с вопросом оформления услуги по размещению линий связи на энергообъектах «Россети Урал» можно на официальном сайте компании, перейдя по QR-коду. Также получить информацию возможно по телефону горячей линии 8-800-220-0-220.