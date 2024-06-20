Энергетики «Россети Урал» обеспечили электроснабжение двух многоквартирных домов в городе Чусовом, предназначенных для расселения граждан из аварийного жилого фонда

Специалисты филиала «Россети Урал» - «Пермэнерго» построили сети для электроснабжения двух новых жилых домов в городе Чусовом.

В рамках выполнения своих обязательств по договору технологического присоединения энергетики заменили в трансформаторной подстанции № 824 трансформатор мощностью 250 кВА на новый - мощностью 400 кВА. Кроме того, проложена кабельная линия 0,4 кВ общей протяженностью 300 метров. Эти и другие выполненные мероприятия позволили обеспечить выдачу запрошенной застройщиком мощности в объеме 180 кВт.

Новые пятиэтажные жилые дома предназначены для расселения граждан из аварийного жилищного фонда. Они возведены в микрорайоне «В» Нового города по адресу улица Космонавтов, 3 и улица Космонавтов, 3а. Новостройки включают в себя 219 квартир.