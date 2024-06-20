Энергетики филиала «Пензаэнерго» подвели итоги работы по технологическому присоединению за 5 месяцев

Энергетики филиала ПАО «Россети Волга» продолжают работу по технологическому присоединению (ТП) к сети новых потребителей. По итогам работы за 5 месяцев текущего года они исполнили 914 договоров, из которых 231 заключены с юридическими лицами, 710 – с физическими. В ходе работ по ТП было построено и реконструировано 23,2 км распределительных сетей 6-10/0,4 кВ, 2 трансформаторные подстанции 6-10/0,4 кВ общей мощностью 185 кВА. Суммарная максимальная мощность присоединенных объектов новых потребителей составила 31,8 МВт. Помимо этого, энергетики установили 874 приборов и измерительных комплексов учета.

В числе присоединенных новых энергопотребителей – 27 объектов здравоохранения (фельдшерско-акушерские пункты, амбулатории, здания медицинского назначения), 17 участков уличного освещения, светофорных объектов и объектов видеофиксации в населенных пунктах и на автомобильных дорогах региона, 32 объекта сотовой связи, 9 объектов, относящихся к отрасли сельского хозяйства, 546 частных и многоквартирных дома.

Также энергетики присоединили к сетям автозаправочную станцию, объекты водоснабжения, гаражи, здание благотворительного фонда, храм и часовню, библиотечно-досуговый центр, пилораму, теннисный корт и т.д.

Самые крупные среди присоединенных объектов – проектируемая трансформаторная подстанция 10/0,4кВ для электроснабжения комплекса зданий на территории города Пензы, а также подобные объекты в Бессоновском и Мокшанском районах. Кроме того, энергетики филиала «Пензаэнерго» обеспечили подключение крупного тепличного комплекса в Пензенском районе.

Подать заявку на присоединение к электросетям можно дистанционно, не выходя из дома или офиса, через Портал электросетевых услуг Группы «Россети» (https://портал-тп.рф) или с помощью мобильного приложения «Россети – личный кабинет». Техническая возможность обращения реализована и на портале Госуслуги. Консультацию по всем интересующим вопросам можно получить по телефону единого контакт-центра 8-800-220-0-220.