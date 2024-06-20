Энергетики построили ЛЭП для подключения новых потребителей в д. Гридино

В Московской области продолжается реализация мероприятий по технологическому присоединению к электросетям. В рамках их энергетики обеспечили условия для технологического присоединения новых потребителей в д. Гридино г. о. Егорьевск.

В июне специалисты «Мособлэнерго» завершили строительство линии электропередачи протяженностью 205 м. В ходе работ установлено 11 опор, на которые смонтирован самонесущий изолированный провод. ЛЭП является отпайкой от основной ВЛ-0,4 кВ, которая проходит по центральной улице деревни. К новому участку воздушной линии электропередачи будут подключать строящиеся частные дома.

Как ранее отметил Вице-губернатор Московской области – министр энергетики Московской области Евгений Хромушин, технологическое подключение к сетям выполняется при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

В рамках своей деятельности «Мособлэнерго» подключает энергопринимающие устройства физических, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Техприсоединение выполняется в следующих случаях: при первичном присоединении энергопринимающих устройств к сетям компании, увеличении трансформаторной мощности, изменении категории надежности энергопринимающих устройств и точек присоединения к сети, а также при изменении вида производственной деятельности заявителя.

Заявки на технологическое присоединение к электрическим сетям «Мособлэнерго» от физических и юридических лиц принимаются на «Портале потребителя» компании — moetp.ru.