Энергетики повысили надежность электроснабжения 270 потребителей населенных пунктов Раменского г.о. и г.о. Воскресенск

Более 150 потребителей дачного поселка Спутник, расположенного вблизи д. Поповка в Раменском г. о., специалисты «Мособлэнерго» произвели ремонт электрооборудования в трансформаторной подстанции ТП-367.

В июне энергетики выполнили замену всех изоляторов (девяти опорных и трех проходных) в распределительном устройстве подстанции РУ-10 кВ. Данные мероприятия позволили снизить вероятность короткого замыкания в электроустановке. Работы осуществлялись в рамках подготовки электросетевого хозяйства городского округа к предстоящему отопительному сезону.

Также специалисты «Мособлэнерго» в июне завершили ремонт оборудования трансформаторной подстанции в д. Новочеркасское г. о. Воскресенск. В ТП-639 проведены мероприятия по ремонту силового трансформатора 35/6 кВ мощностью 2500 кВА. Работы осуществлялись в рамках текущей эксплуатации электросетевого хозяйства в городском округе.

От данной электроустановки по высоковольтным линиям 6 кВ запитаны три трансформаторные подстанции, которые обеспечивают электроэнергией более 120 частных домовладений населенного пункта. Ремонтные работы обеспечили надежность и качество электроснабжения потребителей.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения, в основном это подключение к сетям частных домов.