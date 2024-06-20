Энергетики повысили надежность электроснабжения 16 тысяч жителей Югры

3 часа назад
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Источник:
Россети Тюмень

«Россети Тюмень» завершили плановый ремонт высоковольтной подстанции в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре. Энергообъект питает город Покачи и Покачевское месторождение углеводородов, разработку которого ведет «Лукойл – Западная Сибирь». На повышение надежности электроснабжения нефтяной инфраструктуры и более 16 тысяч жителей региона энергокомпания направила порядка 9 млн рублей.

На подстанции 110 кВ «Покачевская» специалисты выполнили капитальный ремонт основного силового оборудования. Произведена ревизия активной части на трансформаторе мощностью 40 МВА, заменены 3 высоковольтных ввода и приводы регулирования напряжения под нагрузкой. Кроме того, на питающем центре отремонтированы 5 радиаторов охлаждения, установлены новые газовые и струйные реле.

«Россети Тюмень» уделяют значительное внимание подготовке электросетевого комплекса Тюменского макрорегиона к отопительному сезону. Выполненные технические мероприятия позволили повысить надежность электроснабжения бытовых потребителей и Покачевского месторождения в главном нефтедобывающем регионе России.

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