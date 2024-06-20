На сооружаемом «Росатомом» блоке № 4 АЭС «Куданкулам» (Индия) смонтированы парогенераторы

19 июня 2024 года в здании реактора энергоблока № 4 АЭС «Куданкулам» в Индии (генеральный проектировщик и генеральный подрядчик — инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом») в проектное положение установлены парогенераторы.

Все четыре парогенератора были смонтированы с помощью метода Open Top, который позволяет до закрытия купола здания реактора загружать крупногабаритное оборудование с помощью крана большой грузоподъемности.

«Установка парогенераторов на блоке № 4 нашими индийскими партнерами прошла штатно и достаточно оперативно. Технология монтажа Open Top, предложенная российской стороной еще на блоке № 3, при этом монтаже снова подтвердила свою эффективность, особенно при исполнении всех монтажных процедур с таким высоким качеством, которое показывают подрядчики на сооружении АЭС „Куданкулам“», — сообщил заместитель директора по проектам в Индии, начальник управления строительства на площадке АЭС «Куданкулам» АО «Атомстройэкспорт» Антон Чистяков.

Ключевое оборудование энергоблока № 4 было изготовлено на заводе «Атоммаш» — производственной площадке компании «АЭМ-технологии» (входит в машиностроительный дивизион «Росатома»).

Парогенераторы относятся к основному оборудованию первого контура АЭС и представляют собой теплообменный аппарат для производства пара, поступающего на турбогенератор для преобразования тепловой энергии в электрическую. Масса парогенератора составляет 307 тонн.

Энергоблоки № 3 и 4 являются второй очередью АЭС «Куданкулам» с реакторами ВВЭР-1000. Застройщик — технический заказчик объекта: Индийская корпорация по атомной энергии (ИКАЭЛ). Генеральный проектировщик и поставщик оборудования — АО «Атомстройэкспорт» (входит в инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом»). Новые энергоблоки АЭС «Куданкулам» соответствуют самым современным требованиям МАГАТЭ в области безопасности. Технические решения, реализованные в проекте АЭС «Куданкулам», характеризуют пути дальнейшего эволюционного развития энергоблоков АЭС с реактором ВВЭР большой мощности и перехода к созданию качественно нового, надежного, безопасного и экономичного энергоблока.

Инжиниринговый дивизион госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие компании атомной отрасли: АО «Атомстройэкспорт» (Москва, Нижний Новгород, филиалы в России и за рубежом), Объединенный проектный институт— АО «Атомэнергопроект» (Московский, Нижегородский, Санкт-Петербургский филиалы — проектные институты, филиалы в России и за рубежом, изыскательские филиалы) и дочерние строительные организации. Инжиниринговый дивизион занимает первое место в мире по портфелю заказов и количеству одновременно сооружаемых АЭС в разных странах мира.

Порядка 80% выручки дивизиона составляют зарубежные проекты. Инжиниринговый дивизион реализует проекты по сооружению АЭС большой мощности в России и других странах, оказывает полный спектр услуг EPC, EP, EPC(M), включая управление проектом и проектирование, и развивает Multi-D-технологии для управления сложными инженерными объектами. Дивизион опирается на достижения российской атомной отрасли и современные инновационные технологии.

Россия последовательно развивает международные торгово-экономические взаимоотношения, делая упор на сотрудничество с дружественными странами. Отечественная экономика наращивает экспортный потенциал, осуществляет поставки товаров, услуг и сырья по всему миру. «Росатом» и его предприятия активно участвуют в этой работе.