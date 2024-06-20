Новое здание для Эльгяйского музея построят в Якутии

Управление государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в строительстве Республики Саха (Якутия) выдало положительное заключение по итогам рассмотрения проекта строительства Эльгяйского регионального музейно-экологического центра имени Б. Н. Андреева в селе Эльгяй. Экспертная организация подключена к Единой цифровой платформе экспертизы (ЕЦПЭ).

Эльгяйский музей был создан в 1967 году при средней школе учителем биологии Борисом Николаевичем Андреевым. Основой первой экспозиции стала его личная коллекция из образцов живой природы, собранных им в бассейне реки Вилюй.

В школьном музее учащиеся занимались в кружках орнитологов, зоологов, таксидермистов и экскурсоводов. В 1994 году он был реорганизован в региональный музейно-экологический центр имени Б. Н. Андреева. Сегодня в его коллекции уже более 4 тысяч экспонатов, в связи с чем встал вопрос о строительстве нового здания.

Одобренная экспертами документация предполагает строительство двухэтажного каменного здания площадью более 2 тысяч квадратных метров, в котором оборудуют залы для экспонатов, технические и административные помещения.*

Застройщик – Фонд содействия социально-экономическому развитию муниципального района «Сунтарский улус (район)».

Проектировщики – ООО «Сахастройизыскания», ООО ФРСУ «Капитал-Проект».

*Информация подготовлена на основе открытых источников.