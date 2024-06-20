В Чувашии энергетики увеличат количество птицезащитных устройств на ЛЭП

До конца июня 2024 года работники филиала ПАО «Россети Волга» – «Чувашэнерго» установят 18 птицезащитных устройств на воздушных линиях 110 кВ Катраси – Еласы.

По состоянию на сентябрь 2023 года список птиц Чувашской республики составляет 297 видов, порядка 70 из которых включены в Красную книгу. Работу по установке ПЗУ чувашские энергетики ведут не первый год. В основном устройства по защите пернатых устанавливаются на линиях электропередачи, проходящих по заповедникам, природным заказникам и поймам рек. Именно в этих местах наблюдается наибольшее скопление птиц, в том числе и редких пород. За последние пять лет энергетики смонтировали более 5 тыс. птицезащитных устройств в своей зоне ответственности, направив на эти цели порядка 8,6 млн рублей.

Всего в 2024 году планируется установить 186 птицезащитных устройства 35-110 кВ в местах сезонной миграции пернатых. Общая стоимость установки ПЗУ – около 470 тысяч рублей.

Установка птицезащитных устройств проводится в рамках ремонтной программы, которая включает в себя широкий комплекс мероприятий, направленных на повышение надежности работы объектов электросетевой инфраструктуры и электроснабжения потребителей в предстоящий осенне-зимний период 2024-2025 годов.