В Энергодаре разрушен один из ключевых объектов инфраструктуры
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Вчера ВСУ атаковала один из ключевых объектов инфраструктуры города-спутника Запорожской АЭС - подстанцию «Луч». Подстанция «Луч», питающая город, полностью разбита.
На данный момент энергоснабжение города восстановлено.
Сегодня инспекторам МАГАТЭ, которые находятся на ЗАЭС, продемонстрировали повреждения подстанции. Она не подлежит восстановлению.
Источник: t.me/s/znppofficial
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