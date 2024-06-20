Филиал ПАО «Россети» провел диагностику 33 км кабельных линий, участвующих в электроснабжении Владивостока и площадок ВЭФ

Энергетики филиала ПАО «Россети» – МЭС Востока завершили обследование кабельных участков шести линий электропередачи 220 кВ. Плановый осмотр показал отсутствие дефектов и подтвердил надежность ЛЭП, снабжающих электроэнергией как материковую, так и островную части Владивостока. От работы этих объектов зависит в том числе энергообеспечение учебных корпусов и кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), где проходят мероприятия Восточного экономического форума.

С помощью специальных мобильных приборов были обследованы кабельные участки ЛЭП 220 кВ, которые обеспечивают электроэнергией крупнейший транспортный хаб Приморья – международный аэропорт Владивосток. Проверена двухцепная кабельно-воздушная линия 220 кВ «Владивосток – Промпарк», участвующая в электроснабжении резидентов территории опережающего развития «Приморье».

Также была проведена диагностика кабельных линий, соединяющих материковые подстанции 220 кВ «Патрокл» и «Зеленый угол» с островной – 220 кВ «Русская», в том числе два двухкилометровых подводных участка, проходящих через пролив Босфор Восточный. Именно эти энергообъекты обеспечивают электроснабжение ДВФУ.

Для выявления дефектов в основной изоляции использовался метод измерений частичных разрядов. Кроме того, энергетики провели испытания на целостность наружной оболочки кабеля, защищающей его от проникновения воды и механических повреждений.

В зоне ответственности МЭС Востока находятся 46 км кабельных участков магистральных линий электропередачи, расположенных в Приморском крае. В августе филиал проведет диагностику оставшихся участков протяженностью около 13 км.