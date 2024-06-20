При участии ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева введены в эксплуатацию Белопорожские малые ГЭС

2 часа назад
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Источник:
ПАО РусГидро
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ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева (входит в Группу РусГидро) выступил генеральным проектировщиком Белопорожских малых ГЭС, введенных в эксплуатацию 6 июня 2024 г. Для Всероссийского научно-исследовательского института гидротехники это успешный пример комплексного подхода к проектированию гидроэнергетических объектов с использованием научного потенциала и лабораторной базы, которыми он обладает.

При подготовке проектной документации и реализации проекта были привлечены основные научно-производственные подразделения института, обладающие необходимым уровнем компетенций для глубокой проработки как общестроительных, так и специализированных вопросов. Специалистами института были предложены и расчетно обоснованы новые технические решения по усилению напорного фронта грунтовой плотины для обеспечения безопасной работы гидроузла, заключающиеся в устройстве противофильтрационного элемента в теле и основании грунтовой плотины.

Профильными подразделениями разработан состав противофильтрационной диафрагмы, составы для цементации основания и бетонирования первого пролета водосливной плотины. На строительной площадке проводился геотехнический контроль выполняемых работ по восстановлению целостности грунтовой плотины. В постоянном режиме осуществлялся авторский надзор соответствия строительно-монтажных работ требованиям проектной документации. Предложенные специалистами ВНИИГ технические решения были внедрены на объекте и доказали свою эффективность.

Проект малых Белопорожских ГЭС суммарной мощностью 49,8 МВт реализован компанией Норд Гидро – Белый порог на р. Кемь в Республике Карелия. Это самый крупный из всех инфраструктурных проектов в данном регионе, а также первый инвестпроект на территории России, получивший поддержку Нового банка развития межгосударственного объединения БРИКС. Ввод в эксплуатацию Белопорожских ГЭС повысит эффективность оперативно-диспетчерского управления и даст дополнительные возможности по управлению электроэнергетическим режимом в северной части Республики.

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