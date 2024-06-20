«Россети Московский регион» повысили качество и надежность электроснабжения более 1500 потребителей г.о. Серпухов

Энергетики «Россети Московский регион» проводят работы по ремонту и реконструкции энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

Специалисты Серпуховского района электрических сетей завершили реконструкцию воздушной линии (ВЛ) 10 кВ с питающего центра 220 кВ «Ока» протяженностью свыше 1,3 км с заменой неизолированного провода на самонесущий изолированный, обладающий улучшенными техническими характеристиками. За счет этого значительно сокращаются сроки восстановления электроэнергии, вызванные падением деревьев и схлестом проводов, налипанием снега, что особенно важно при неблагоприятных погодных условиях. Кроме того, специалисты отмечают уменьшение частоты и объема ремонтных работ на таких линиях при повышении их безопасности.

Также в ходе реконструкции ВЛ заменено 6 деревянных опор, выработавших свой эксплуатационный ресурс, на железобетонные; установлены 2 линейных разъединителя для возможности секционирования линии при проведении плановых и восстановительных работ.

Благодаря выполненным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у потребителей деревень: Пущино, Гавшино, Акулово и прилегающих садовых товариществ, где в настоящее время проживает более 1,5 тыс. человек.