«Россети Московский регион» в г.о. Истра включили в работу новый объект распределительной сети

Специалисты филиала компании «Россети Московский регион» - «Западные электрические сети» в городском округе Истра завершили строительно-монтажные работы и включили в схему распределительной сети новое комплектно-распределительное устройство наружной установки 10 кВ (КРУН 10 кВ).

Новый КРУН 10 кВ смонтирован на участке сети протяженностью порядка 55 км. От данной линии электроснабжение поступает в село Онуфриево, деревни: Веретенки, Троица, Карасино, Загорье, Житянино, Ремянники, Огарково, Бочкино, а также около 20 СНТ и ДНП, где проживает более двух тысяч жителей. Помимо этого от ЛЭП запитаны: котельная в с. Онуфриево, школа в с. Онуфриево, магазины, объекты малого и среднего предпринимательства, заправочные станции, фермерские хозяйства.

КРУН 10 кВ позволит обеспечивать надежное электроснабжение потребителей, бесперебойную работу электросетевого оборудования, а также оперативную передачу данных о работе оборудования диспетчерскому персоналу компании «Россети Московский регион». Новое оборудование позволяет разгрузить распределительную сеть, снизить нагрузку на действующее электросетевое оборудование, создать резервные схемы электроснабжения, а также значительно повысит надежность электроснабжения большого количества жителей и создает условия для подключения к электрическим сетям новых абонентов.

Смонтированное распределительное устройство 10 кВ имеет ряд технических преимуществ: полностью автономное, надежное в ходе эксплуатации, срок службы составляет порядка 30 лет, установленное в нем оборудование полностью российского производства.

Реализация данного технического решения - это пример комплекса мероприятий, которые компания «Россети Московский регион» успешно выполняет с целью повышения надежности электроснабжения потребителей городского округа Истра.