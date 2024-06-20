«Россети Юг» увеличили количество исполненных договоров техприсоединения на 21,4%

В январе-мае 2024 года «Россети Юг» исполнили почти 6,6 тыс. договоров технологического присоединения к электрическим сетям, что на 21,4% превышает показатель аналогичного периода прошлого года. Компания предоставила новым потребителям 185 МВт мощности (+13%).

Наибольший объем работ по увеличению мощности и подключению новых потребителей выполнен в Ростовской области. Филиал «Россети Юг» – «Ростовэнерго» исполнил почти 3,1 тыс. договоров (+15%), обеспечив 103 МВт мощности (+4,5%). К электросетям в Волгоградской области подключены более 740 потребителей, им предоставлено свыше 45,6 МВт. В Астраханской области 2,3 тыс. заявителей получили 31,8 МВт. В Республике Калмыкия присоединены 459 новых потребителей с выданной мощностью 4,6 МВт.

Среди социально значимых объектов, электрифицированных с начала года, медицинские, образовательные учреждения и центр социального обслуживания.

Филиалы «Россети Юг» за пять месяцев заключили около 5,8 тыс. новых договоров техприсоединения суммарной заявленной мощностью 210,7 МВт.

Потребители с мощностью устройств до 150 кВт имеют возможность подать заявку онлайн через специализированный Портал-ТП.РФ. Здесь же можно отслеживать и ход ее рассмотрения. Кроме того, доступен еще один полезный интерактивный ресурс – сервис День потребителя. С его помощью можно записаться на прием к одному из ответственных руководителей «Россети Юг», чтобы обсудить любой вопрос по технологическому присоединению.