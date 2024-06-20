«Зарубежнефть» получила лицензию на освоение блока 11.2 на шельфе Вьетнама

Российская компания "Зарубежнефть" получила от властей Вьетнама инвестиционную лицензию на освоение блока 11.2 на континентальном шельфе социалистической республики. Документ был передан главе компании Сергею Кудряшову на официальной церемонии во время визита президента РФ Владимира Путина в страну, передает корреспондент ТАСС.

"Министр промышленности и торговли Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Хонг Зиен передает генеральному директору акционерного общества "Зарубежнефть" Сергею Ивановичу Кудряшову инвестиционную лицензию на освоение блока 11.2 континентального шельфа Социалимтической Республики Вьетнам", - зачитала диктор во время церемонии.

Компания сейчас ведет добычу на шельфе Вьетнама как в рамках СП "Вьетсовпетро" - своего основного добывающего актива, так и самостоятельно.

"Вьетсовпетро" учреждено еще в 1981 году вьетнамской госкорпорацией нефти и газа "Петровьетнам" и "Зарубежнефтью". Российская компания заявляла, что рассчитывает на продление работы СП минимум до 2045 года и планирует выйти на новые проекты на шельфе Вьетнама. Пока деятельность "Вьетсовпетро", согласно межправительственному соглашению между РФ и Вьетнамом, рассчитана до конца 2030 года. Однако правительство РФ предлагало продлить его работу до конца 2023 года.

Глава "Зарубежнефти" Сергей Кудряшов также заявлял, что компания планирует создать газовый кластер на своих активах во Вьетнаме и Индонезии по соседству с нефтяными месторождениями. Кроме того, компания рассматривала возможность строительства офшорного ветропарка во Вьетнаме.

Согласно данным "Зарубежнефти", в 2023 году Вьетнам вошел в четверку самых крупных нефтедобывающих стран Юго-Восточной Азии наряду с Индонезией, Малайзией и Брунеем.