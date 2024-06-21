Энергетики «Ульяновских РС» ремонтируют подстанцию 110 кВ Луговая

В филиале ПАО «Россети Волга» – «Ульяновские распределительные сети» продолжается реализация мероприятий, направленных на повышение надёжности электроснабжения потребителей региона.

Ремонтные работы ведутся на подстанции (ПС) 110 кВ «Луговая». Стоимость ремонта – 1,2 млн рублей. В настоящее время капитально ремонтируются разъединители на ОРУ-110 кВ. На данном этапе энергетики восстанавливают антикоррозийное покрытие оборудования, металлоконструкций и ограждения.

По плану на подстанции ещё предстоит текущий ремонт силовых трансформаторов 110 кВ, ремонт маслоприемных устройств и установка обновленных плакатов и знаков, предупреждающих об опасности.

С 1968 года ПС 110 «Луговая» обеспечивает электроснабжение 9 населённых пунктов Ульяновского района и Железнодорожного района г. Ульяновска, численностью более 2,6 тыс. потребителей.

Ремонтная программа филиала «Ульяновские РС» направлена на повышение надежности и эффективности работы электросетевого комплекса на территории региона. Своевременное и качественное выполнение всех запланированных в рамках ремонтной программы мероприятий – одно из условий получения филиалом паспорта готовности к работе в осенне-зимний период 2024/2025 годов.