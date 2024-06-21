Энергетики обеспечили надежность электроснабжения 200 потребителей поселка Ильинский Раменского г.о.

Энергетики обеспечили надежность электроснабжения 200 потребителей п. Ильинский Раменского г. о. В июне специалистами «Мособлэнерго» выполнен ремонт кабельной линии электропередачи напряжением 10 кВ в районе ул. Краснознаменной и Интернациональной.

От КЛ-10 кВ протяженностью 500 м запитаны более 200 потребителей частного сектора на ул. Интернациональной, Краснознаменной, Советской, К. Маркса и частично ул. Ленинской. Работы на участке линии, расположенной между трансформаторными подстанциями ТП-344 и ТП-346, были оперативно выполнены энергетиками.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов.

«Мособлэнерго» в рамках своей деятельности осуществляет обслуживание и эксплуатацию сетей и подстанций на территории городских округов Московской области, реализует производственные и инвестиционные программы, направленные на качественное электроснабжение потребителей Подмосковья.