Энергетики повысили надежность электроснабжения потребителей в Озерах

В июне специалисты «Мособлэнерго» ввели в работу две высоковольтные кабельные линии в г. Озеры, которые обеспечат надежное электроснабжение более двух тысяч потребителей.

Линии КЛ-10 кВ проложены от питающего центра ПС-153 «Рубин» до трансформаторной подстанции ТП-221 и центрального распределительного пункта ЦТП-2 на Болотном переулке. Их протяженность составила 1,4 км и 2,8 км. Строительство новых трасс выполнено в рамках инвестиционной программы компании для замены кабельных линий, исчерпавших свой эксплуатационный ресурс.

От данных кабельных линий осуществляется электроснабжение шести трансформаторных подстанций, от которых запитаны более 20 многоквартирных жилых домов и частный жилой сектор на ул. Ленина, Симанова, Карла Маркса, Коммунистической, в Клубном и Садовом переулках. А также обеспечиваются электроэнергией парк культуры, ледовый дворец спорта «Арена Легенд», котельные, торговые центры и школа № 2. Ввод в работу новых кабельных линий позволил повысить надёжность электроснабжения потребителей и социально значимых объектов, а также снизить эксплуатационные затраты.

«Всего в регионе в 2024 году мы планируем построить и реконструировать более 300 км воздушных и кабельных линий электропередачи в рамках производственной программы „Мособлэнерго“, а также ввести свыше 162,468 МВА дополнительной трансформаторной мощности на территории Подмосковья», – отметил Вице-губернатор Московской области — министр энергетики Московской области Евгений Хромушин.

Он также добавил, что в рамках нового строительства, технического перевооружения и реконструкции электрообъектов «Мособлэнерго» в 2024 году введет в эксплуатацию 235,8 км электросетей и 162,4 МВА трансформаторной мощности. При этом 65,3 км и 34,4 МВА трансформаторной мощности планируется ввести по договорам технологического присоединения — в основном, это подключение к сетям частных домов.