Компания Amphenol TPC Wire & Cable пополнила линейку силовых кабелей Hy-Trex® MP500
Плюс
3 часа назад
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Компания Amphenol TPC Wire & Cable (г. Македония, штат Огайо, США), ведущий поставщик высококачественных проводов, кабелей, разъёмов и кабельных сборок, предназначенных для эксплуатации в суровых окружающих условиях, сообщает о пополнении своей линейки силовых кабелей Hy-Trex® MP500.
Семейство кабелей HY-TREX® включает полный ассортимент вариантов кабельных конструкций для систе...
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Плюс
28 мая 2024, 09:00:00
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Плюс
27 мая 2024, 10:00:00
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Кабели среднего напряжения типа ATPC от компании Amphenol
Плюс
08 мая 2024, 09:00:00
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Плюс
07 мая 2024, 09:00:00
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