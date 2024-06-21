RusCable Insider 349 - Настройся на Cabex-волну и ощути расцвет кабельной индустрии!

В День России 12 июня США объявили, что обновляют санкционный список. В этот раз под ограничения попали около 300 компаний и физических лиц. Но главное, что под санкции попала Московская биржа, а также входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В ответ российская площадка объявила, что приостанавливает торги долларами и евро, а также...