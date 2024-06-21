RusCable Insider 349 - Настройся на Cabex-волну и ощути расцвет кабельной индустрии!
6 часов назад
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Встречайте специальный выпуск обновленного журнала RusCable Insider, в котором мы не просто подведем итоги Сabex, но и посмотрим в ретроспективе на те события и тренды, которые там зародились. В привычном формате PDF-дайджеста Вас ждут главные новости, интервью, аналитика, фото, видео и самые яркие проекты индустрии.
Что в номере:
- Цифры и факты о выставке Сabex. Сработал ли эффект масштаба?
- Удачное время для локализации и выхода на рынок. Мнение поставщиков оборудования.
- Рецепт полимерного успеха GENESIS и триумф заботы от ЭКО КОМПАУНД ГРУПП
- Ключевые выступления деловой программы Cabex в проекте "Кабельный бизнес".
- Персона года Ассоциации "Электрокабель". Высшая лига кабельного бизнеса.
- Фоторепортаж о победителях конкурса "Лучший инновационный продукт"
- Первая экспозиция "Музея кабельной отрасли" и неофициальное собрание RusSalo Клуба.
- Историческая выставка и единая концепция развития в большом интервью Юлии Малининой.
- "Мы никогда не делали продукт низкого качества". TDM ELECTRIC о своей рыночной позиции и импортозамещении.
- Кубок большого шлема. Победители конкурса RusCable PR-Сhallenge и маскот конкурса, который обрел физическую форму.
- Это и многое другое совсем скоро! В специальном выпуске RusCable Insider.
Читайте спецвыпуск журнала RusCable Insider о главной выставке кабельной индустрии Cabex 2024!
Когда производство фальсификата становится постоянной бизнес-моделью — это видно сразу. Как проводится проверка EL-комитета
19 июн. 2024, 12:27:17
В конце мая RusCable.Ru удалось побывать на процедуре отбора кабельной продукции, которую проводил EL-комитет НОПСМ. Буквально в нескольких километрах от редакции RusCable.Ru состоялась очередная закупка EL-комитета и мы решили своими глазами посмотреть на то, как устроена системная работа по борьбе с кабельным фальсификатом. Однако история получилась больше и интереснее, чем просто "отб...
Расцвет кабельной индустрии. Что ждать в свежем номере журнала RusCable Insider
17 июн. 2024, 14:16:49
Расцвет кабельной индустрии или отрасль скатывается в системный кризис. Пришло ли время для титанических сдвигов в кабельном бизнесе? Есть ли ощущение, что рынок требует нового подхода?! У RusCable.Ru есть такое ощущение и поэтому мы системно обновляем наш сайт, проекты и ресурсы. Уже через неделю Вас ждет большое обновление RusCable Insider - главного журнала о кабельном бизнесе, энергетике и эле...
Зрелый кабельный бизнес. Завод ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ отпраздновал свой 10-летний юбилей большим концертом
16 июн. 2024, 16:43:43
В Орле прошел торжественный концерт по случаю 10-летию Кабельного завода "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ". Компания собрала сотрудников, друзей и партнеров в большом концертном зале, чтобы вместе отметить первый юбилей компании. В праздничной программе: награды и поздравления, танцевальные номера, видеопоздравления, лазерное шоу и даже концерт популярной певицы Акула. Поздравить &...
129 лет ГК «Москабельмет»! Грандиозная лотерея и огромный торт для большой семьи работников и партнеров. Фоторепортаж RusCable.Ru
14 июн. 2024, 18:22:55
14 июня в честь 129-летия ГК "Москабельмет" в историческом сквере предприятия прошла грандиозная лотерея среди сотрудников, партнеров и гостей предприятия. Традиция празднования Дня Рождения ГК "Москабельмет", зародившаяся 7 лет назад, уже переросла площадку у знаменитой "москабелевской" Эйфелевой башни. Теперь завод отметил свой праздник в историческом сквере, которы...
RusCable Live - Курс дня. Как санкции против Мосбиржи и курс ЦБ РФ повлияют на кабельщиков?
13 июн. 2024, 20:33:00
Специальный выпуск RusCable Live с разбором ситуации и комментариями от кабельных заводов и предприятий. Обсуждаем в прямом эфире, читаем комментарии от кабельщиков и смотрим новый курс ЦБ РФ. Актуальные новости в оперативном формате. Что обсудим в эфире: Что с курсом ЦБ РФ. Как санкции скажутся на кабельном бизнесе? Не знаете как воспитать новое поколение профессионалов - берите пример...
Дедолларизация кабельного бизнеса. По какому курсу будет определяться стоимость катанки? Что делать кабельным заводам?
13 июн. 2024, 14:14:51
В День России 12 июня США объявили, что обновляют санкционный список. В этот раз под ограничения попали около 300 компаний и физических лиц. Но главное, что под санкции попала Московская биржа, а также входящие в ее группу Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД). В ответ российская площадка объявила, что приостанавливает торги долларами и евро, а также...
Россия — наша сила. Ассоциация «Электрокабель» и RusCable.Ru выпустили песню и клип ко Дню России
12 июн. 2024, 15:14:47
Ассоциация "Электрокабель", RusCable.Ru и Kabel.FM выпустили патриотичную песню о кабельном бизнесе ко Дню России. Песня уже доступна на Kabel.FM, а клип, вдохновленный проектом УНКОМТЕХ 360 о проводах соединяющих Россию доступен на YouTube-канале и на главной странице портала RusCable.Ru! Поздравляем с Днем России! Каждый кабельщик вносит свой вклад в развитие нашей с...
RusCable Live - Кабельная прожарка! Мы — мясники! Чемпионат электриков, 25 лет IEK, АЭК и Проволока
07 июн. 2024, 10:11:56
"Кабельщики "делают стейки", а электромонтажники их "жарят и подают". Мясо может быть очень хорошим, а вот шеф-повар — так себе". Аналогия с мясом, поварами и вкусными стейками отлично описывает кабельную отрасль. Ведь бывает, что кабель "плохо прожарят" и фальсификат и контрафакт появляется на рынке, а бывает, что проблемы на объектах возникают из-за...
Ассоциация «Электрокабель» и IEK GROUP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития кадрового потенциала
04 июн. 2024, 11:40:57
Ассоциация "Электрокабель" и IEK GROUP подписали соглашение о сотрудничестве в сфере профессионального образования работников кабельного бизнеса, энергетики и электротехники. Подписание соглашения состоялось в рамках торжественной церемонии открытия и старта деловой программы VII Чемпионата Электриков IEK GROUP и секции «Международный стандарт БРИКС+ по компетенции &l...
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RusCable Live - Будущее уже близко! Какие перемены ждут кабельную отрасль? Эфир 30.05.24
31 мая 2024, 10:19:21
Мир не стоит на месте: внедряются инновации, разрабатываются новшества, улучшаемые качество работы и жизни, придумываются новые формы, форматы...Вот и кабельная отрасль не отстаёт! В таком быстром темпе всегда нужно быть на шаг впереди. Нужно успевать за всеми переменами мира, развиваться и меняться самому, а также пытаться придумать что-то своё, что-то уникальное и полезное обществу. Только во вс...
Главные тезисы о маркировке кабеля «Честным знаком». Официальная позиция членов Ассоциации «Электрокабель»
30 мая 2024, 10:22:44
В рамках заседания секции "Кабели для машин, оборудования и приборов" представители кабельного бизнеса обсуждали вопросы, связанные с началом эксперимента по маркировке кабеля "Честным знаком" который будет проходить с 20 мая 2024 по 28 февраля 2025 года. Обязательная маркировка "Честным знаком" и эксперимент, который запущен не находит поддержки в кабельном сообществ...
RusCable Live - Не покупай ППГ пока не посмотришь! ППГ или ВВГ. Разницы больше нет? Эфир 24.05.24
24 мая 2024, 10:35:41
Кажется, что кабельщики вновь упускают свой шанс повысить маржинальность и сделать рынок честным, понятным и прозрачным. Сегодня обойдемся без "Честного знака", таможенных пошлин или классического контрафакта на маркетплейсах, а разберемся в том, почему безгалогенные кабели ППГ могут стать спасательным кругом для отрасли, которая находится в кризисе переибытка мощностей, но этого, скорее...
RusCable Insider 348 - Правильная The MyFTA, АЭК-телеком, Нефтегаз 2024, больше МЕТАКЛЭЯ и зарождение российского кабельного оборудования
20 мая 2024, 13:29:29
На обложке "Завод Москабель" и большой edutaiment-проект о грамотном монтаже кабельных муфт, который в наглядном формате покажет тонкости монтажа и поможет сделать кабельные сети еще надежнее и безопаснее. Это не просто учебный фильм или мастер-класс по монтажу. Проект объясняет не только нюансы применения конкретной муфты, но и общие принципы монтажа. Рекомендуется к просмотру абсолютно...
RusCable Live - Оперативные переключения. Консолидация рынка и смена поставщиков. Эфир 17.05.24
17 мая 2024, 11:06:38
По итогам майских каникул кабельщики получили следующее. Новый министр энергетики, новые цены, новые экономические условия и новую проблему в виде надвигающейся маркировки. Еще больше цифровизации, еще больше алюминия, еще меньше качества, определенности и инвестиционной привлекательности. В прямом эфире постараемся проанализировать события последних дней и понять, когда и как нужно оперативно пер...
Честное мнение о маркировке кабеля «Честным знаком». Маркировка через призму оптического кабеля
14 мая 2024, 14:01:00
В кабельном сообществе активно обсуждают тему маркировки кабеля "Честным знаком". Уже согласован и запущен эксперимент по маркировке кабеля до 1 кВ. Ни кабельщики, ни потребители не заинтересованы во внедрении маркировки. Нет ни механизмов, ни экономики, ни обоснования ее необходимости. Однако маркировка усердно навязывается и агрессивно внедряется там, где она не нужна. Ирина Овчинни...
Кабель Победы. Новая онлайн-экспозиция музея кабельной отрасли к 9 мая
09 мая 2024, 08:47:38
В музее кабельной отрасли открылась новая онлайн-экспозиция "Кабель Победы", которая расскажет о том, как кабель помогал защищать Родину и приближал Победу. Экспозиция открылась при поддержке RusCable.Ru и Ассоциации "Электрокабель". В нее вошли архивные фотографии и артефакты из фондов ГОСКАТАЛОГА. Каждый предмет коллекции — это чья-то история, чья-то судьба...
RusCable Insider 347 - Оператор X и кабельный завод будущего в видении ГК «Москабельмет»
07 мая 2024, 06:49:37
В специальном выпуске журнала RusCable Insider «Оператор X» мы расскажем о ГК "Москабельмет" и ее видении работы на кабельном заводе будущего. В трех больших интервью мы раскроем новые представления о человеке экономическом, человеке технологическом и человеке социальном, и как эти три сущности могут быть совмещены в профиле одного сотрудника. Прямо сейчас происх...
«НДС-возмездие» за черную медь. «Арзамасский кабельный завод» получил иск о банкротстве из-за долга по налогам в 116 млн рублей
06 мая 2024, 15:37:51
В разделе "судебные тяжбы" на RusCable.Ru появилась информация о новом деле налоговой инспекции против "Арзамасского кабельного завода". Сумма требований почти 116 млн.рублей. Иск подан о банкротстве предприятия. Учитывая текущие финансовые показатели ООО "Арзамасский кабельный завод" и общую рентабельность кабельного бизнеса, можно сделать предположение, что пре...
RusCable Live - Запахло жареным. Рецепт монтажа. Отчего подгорает у кабельщиков. Эфир 03.05.24
03 мая 2024, 10:43:31
Стоит на секунду отойти от шашлыка и он сгорит. Стоит хоть на секунду ослабить входной контроль и "негорючие" пластикаты сразу же начинают гореть и дымить. К этому надо быть готовым и следить за качеством материалов. А еще следить за продажами, ценами на сырье, мониторить качество конкурентов на маркетплейсах и заниматься десятками других дел. Замешкался и от тебя останется только горстк...
Кабельный первомай. Марафон поздравлений на форуме и соцсетях
01 мая 2024, 07:08:37
Команда RusCable.Ru от всей души поздравляет с замечательным праздником весны и труда — 1 мая! Этот день напоминает нам о важности солидарности, единства и взаимопомощи в достижении общих целей. Пусть в вашей жизни всегда будет место для творчества, самореализации и профессионального роста. Желаем вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и оптимизма. Пусть ваша работа приносит вам ра...