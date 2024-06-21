Амгинские энергетики повышают надежность электроснабжения по магистральной линии «Сулгачи - Амга»

В Амгинском улусе значительно повысится надежность электроснабжения благодаря реконструкции высоковольтной линии 35 кВ Л-41 «Сулгачи - Амга».

В текущем году энергетики Центральных электрических сетей ПАО «Якутскэнерго» (входит в Группу РусГидро) провели на линии работы по увеличению сечения провода - замену провода АС-50 на АС-95.

В 2024 году на участке от подстанции «Сулгачи» до подстанции «Михайловка» заменено 18 км провода, что позволило увеличить пропускную способность, снизить потери, минимизировать перепады напряжения и увеличить надежность при повышенных нагрузках в зимний период.

Работы по модернизации воздушной линии электропередачи, питающей весь Амгинский улус, проводятся поэтапно в рамках реконструкции линии в период с 2023 по 2025 годы. В следующем году работы будут продолжены на участке «Абага - Амга». Общая протяженность магистральной линии 35 кВ «Сулгачи - Амга» составляет более 93 км.