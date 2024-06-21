Энергетики ДРСК продолжают реконструкцию подстанции «Молодёжная» в г. Арсеньев Приморского края

Приморские электрические сети (филиал АО «ДРСК», входит в Группу РусГидро) ведут по реконструкции подстанции 110/35/6 кВ «Молодёжная» в Арсеньевском городском округе Приморского края. Работы проводятся в рамках программы Модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК).

В настоящее время на энергообъекте завершаются пуско-наладочные работы второго трансформатор (Т-2) мощностью 25 МВА. Трансформатор заполнен маслом, проведены все испытания, идет подготовка к его включению. На энергообъекте также демонтировано старое оборудование, специалисты установили новый элегазовый выключатель 110 кВ, заменили шинный разъединитель 110 кВ на современный - с электроприводами и полимерной изоляцией. Кроме этого, идёт подготовка опорной конструкции под новый секционный выключатель, а также идет монтаж системы оперативного постоянного тока.

Работы по модернизации подстанции начались в прошлом году. В декабре 2023 года успешно прошел испытания и был включен в работу силовой трансформатор (Т-1) мощностью 25 МВА, что позволило увеличить мощность подстанции и повысить качество и надёжность электроснабжения потребителей г. Арсеньева. Также в прошлом году специалисты завершили демонтаж оборудования 35 кВ и заменили его на новое.

Основную часть работ по модернизации подстанции планируется завершить до конца года. После чего дополнительные мощности подстанции позволят обеспечить электроэнергией новые объекты Арсеньевского городского округа — жилые дома, туристические объекты, в том числе строящийся горнолыжный комплекс «Белая гора».

Напомним, приморский филиал ДРСК продолжает реализацию программы модернизации и реконструкции электросетевого комплекса Приморского края (МиРЭК). Программа рассчитана на пять лет, к ее реализации компания приступила в 2021 году. Ключевая задача — повышение надежности работы электрических сетей Приморья.