На Воткинской ГЭС заменили восьмой гидроагрегат

На Воткинской ГЭС завершена замена гидроагрегата со станционным номером 2. Он стал восьмым полностью обновленным гидроагрегатом из десяти, установленных на станции. Работы проведены в рамках Программы комплексной модернизации гидроэлектростанций РусГидро.

Гидроагрегат № 2 был введен в эксплуатацию в 1961 году, он отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа. В ходе модернизации, продлившейся менее года, были заменены гидротурбина, генератор, вспомогательное оборудование, обновлена система автоматического управления гидроагрегатом. Монтаж выполнили сотрудники дочернего общества РусГидро — АО «Гидроремонт-ВКК».

Новое оборудование изготовлено в России, имеет улучшенные технические характеристики, отличается надежностью и высокой экологической безопасностью. После завершения предусмотренных нормативной документацией испытаний состоится перемаркировка гидроагрегата с увеличением его мощности с 110 МВт до 115 МВт.

Программа комплексной модернизации Воткинской ГЭС предусматривает замену всех десяти гидроагрегатов. Первый гидроагрегат был заменен в 2017 году, в дальнейшем новые машины вводились ежегодно. После завершения работ мощность станции возрастет до 1 150 МВт, или на 13%.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность – ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

За 12 лет действия ПКМ прирост установленной мощности гидроэлектростанций РусГидро составил 619 МВт, что можно сравнить с появлением в составе энергохолдинга еще одной большой ГЭС. За это время были заменены или модернизированы 142 гидротурбины и 142 генератора, 101 силовой трансформатор, а также более 10 тысяч единиц вспомогательного оборудования.