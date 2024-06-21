«Полярный литий» завершил полевой этап геологоразведочных работ на Колмозерском месторождении лития

Полностью пробурен весь запланированный на 2023–2024 годы объем разведочных скважин.



«Полярный литий», совместное предприятие «Норникеля» и госкорпорации «Росатом», продолжает активную работу по подготовке к разработке крупнейшего в России Колмозерского месторождения лития в Мурманской области. Полностью пробурен весь запланированный на 2023–2024 годы объем разведочных скважин (всего 184 скважины, включая гидрогеологические и геомеханические, суммарной протяженностью более 40 км).

Разведочные работы на месторождении вели дочерние предприятия горнорудного дивизиона «Росатома» (Русбурмаш) и «Норникеля» («Норникель Технические Сервисы»). Связка компаний, обладающих высоким уровнем компетенций, позволила выполнить полевую часть геологоразведки быстро и эффективно.

Обработка результатов проводится с использованием современных технологий, с созданием трехмерных геологических, гидрогеологических и геомеханических моделей.

«Предварительные данные геологоразведки, которые сейчас анализируются, выглядят позитивно. Выполнена аналитика более чем по 50% отобранных проб. Рудные тела, оконтуренные в 1950-х годах, подтверждены, а также выявлены новые, неизвестные ранее. Ожидается увеличение запасов и улучшение качества руд. Компания активно работает над формированием сырьевой базы для создания в России литиевой отрасли полного цикла „от рудника до электромобиля“», — прокомментировал генеральный директор «Полярного лития» Игорь Демидов.

Для разработки нового технико-экономического обоснования и представления новых запасов на государственную экспертизу (запланировано на середину 2025 года) привлечен Всероссийский институт минерального сырья (ФГБУ «ВИМС»). Проводится работа по выбору оптимального варианта вскрытия и разработки месторождения, разработан ситуационный план размещения основных производств будущего горно-обогатительного комбината.

Старший вице-президент — операционный директор, руководитель Забайкальского дивизиона «Норникеля» Александр Попов отметил, что «Полярный литий» станет своеобразным полигоном для отработки новейших технологий в горно-металлургической отрасли.

«Наша задача — создать эффективное современное производство на протяжении всей цепочки, от добычи до переработки. Оно не будет иметь аналогов в России и задаст новую высокую планку для отрасли», — сказал он.

«Партнерство „Росатома“ и „Норникеля“ позволяет эффективно развивать стратегически важный для страны проект строго в намеченные сроки. „Полярный литий“ обеспечит отечественным литиевым сырьем строящиеся уже в стране гигафабрики по производству накопителей энергии, включая и проекты, реализуемые госкорпорацией „Росатом“», — прокомментировал первый заместитель генерального директора АО «Росатом Недра» (управляющая компания горнорудного дивизиона «Росатома») Алексей Шеметов.

Колмозерское месторождение — крупнейшее по запасам лития месторождение в РФ. Было разведано в 1950-х годах. Содержит 24,2% балансовых запасов лития России, с содержанием оксида лития 1,13% (на уровне мировых месторождений). В феврале 2023 года «Полярный литий» получил лицензию на разведку и добычу литиевых руд с попутными компонентами. Размер стартового платежа по итогам аукциона составил 1,7 млрд руб. Обеспеченность запасами — на срок до 40 лет при запланированном объеме добычи 2 млн т руды в год и выпуском 45 тыс. т карбоната и гидроксида лития в год.

Горнорудный дивизион госкорпорации «Росатом» (управляющая компания — АО «Росатом Недра») входит в число крупнейших производителей природного урана в мире, является лидером по добыче урана в России. Флагман дивизиона — ПАО «ППГХО им. Е. П. Славского» — крупнейшее в Забайкальском крае многоотраслевое горнодобывающее и перерабатывающее предприятие. Предприятия дивизиона осуществляют весь комплекс работ по уранодобыче: от геологоразведки, опытных и проектных работ до рекультивации и вывода производственных объектов из эксплуатации. Более 60% урана добывается экономически эффективным и экологически безопасным методом скважинного подземного выщелачивания. Помимо добычи урана горнорудный дивизион активно развивает неурановые направления бизнеса. Осуществляется реализация проектов по добыче золота, лития, редких и редкоземельных металлов (титана, циркония, скандия, ниобия).

Освоение отечественной минерально-сырьевой базы обеспечивает различные отрасли промышленности возможностями выпускать самую разнообразную продукцию. Россия в состоянии сама обеспечить себя всеми видами полезных ископаемых. Увеличение глубины переработки сырья, кластерный подход к разработке отдельных месторождений, создание новой модели управления отраслью на основе оцифрованных данных должны обеспечить сырьевой суверенитет страны. Задача горнорудного дивизиона госкорпорации «Росатом» — повысить экономическую эффективность, полностью соответствовать экологическим стандартам, развивать производство новых предприятий с целью обеспечения полного сырьевого и, как следствие, технологического суверенитета страны.