«Россети Московский регион» обеспечили мощностью новый жилой комплекс на западе Москвы

Специалисты «Россети Московский регион» подключили к сетям современный жилой комплекс по адресу 2-й Мосфильмовский переулок, вл. 5, в Западном административном округе Москвы. В составе клубного дома две элегантных башни высотой 14 и 18 этажей и собственный парк для прогулок на свежем воздухе. По соседству с ним расположены природные заказники Долина реки Сетунь и Воробьевы Горы, Ботанический сад МГУ.

Для электроснабжения жилого комплекса специалисты «Россети Московский регион» построили трансформаторную подстанцию с двумя трансформаторами мощностью по 1250 кВА каждый. Ее оборудовали системами релейной защиты и автоматики, телемеханики, автоматизированного учета электроэнергии. Проложены две кабельные линии 10 кВ общей протяженностью один километр, из них почти половина трассы пройдена методом горизонтально направленного бурения. Присоединенная мощность составила свыше 1,2 МВт и выдана потребителю.