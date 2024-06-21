«Россети Московский регион» повысили надежность электроснабжения 2 тысяч потребителей городского округа Ступино

Энергетики «Россети Московский регион» проводят ремонт энергооборудования распределительных сетей в ходе подготовки к осенне-зимнему периоду 2024/2025 гг.

Специалисты Ступинского района электрических сетей завершили капитальный ремонт четырех трансформаторных подстанций (ТП) мощностью от 160 до 350 кВА в деревнях Старая Кашира, Старая Ситня, Госконюшня.

В Старой Кашире энергетики провели работы по замене главных рубильников с 250 на 400 А - коммутационных устройств ТП, позволяющих производить замыкания и размыкание электрических цепей в ходе плановых и аварийных работ. В других населенных пунктах на энергообъектах осуществлена перетяжка контактов и замена опорных изоляторов в распределительных устройствах 10 кВ. Помимо этого, выполнена покраска оборудования и обновление диспетчерских наименований энергообъектов.

Благодаря реализованным мероприятиям качество и надежность электроснабжения повышена у более чем 2000 потребителей, проживающих в вышеуказанных населенных пунктах.

Всего в текущем году запланировано выполнение ремонта 76 трансформаторных подстанций в г.о. Ступино. К настоящему времени специалисты Ступинского района электрических сетей «Россети Московский регион» уже завершили свыше 50% объема работ.