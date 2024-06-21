«Россети Северный Кавказ» готовят к зиме энергообъекты в Правобережном районе Северной Осетии

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» - «Севкавказэнерго» готовят к предстоящему осенне-зимнему периоду электросетевой комплекс Правобережного района Северной Осетии.

Технические мероприятия реализуются в распределительных сетях 10/0,4 кВ в десяти населенных пунктах, где суммарно проживают порядка 11 тысяч человек. Энергетики отремонтируют на участке 15 трансформаторных подстанций, почти 17 километров линий электропередачи (ЛЭП) с заменой 42 опор и 14 км ветхого провода.



Рабочие бригады Правобережных районных электрических сетей уже смонтировали два километра самонесущего изолированного провода (СИП) на ЛЭП в селах Брут, Ольгинское, Заманкул, Цалык, Зильги. СИП более надежен, устойчив к механическим повреждениям и сложным погодным условиям. Его использование позволяет повысить качество электроснабжения потребителей, снизить эксплуатационные и ремонтные затраты.



Кроме того, специалисты завершили ремонт семи трансформаторных подстанций, которые обеспечивают электроэнергией более четырех тысяч местных жителей.



Всего на реализацию ремонтной кампании в Правобережном районе Северной Осетии «Россети Северный Кавказ» направят более 6,5 млн рублей.