«Россети Северный Кавказ» готовят к зиме подстанцию, снабжающую электроэнергией горнолыжные курорты Теберды и Домбая

Специалисты филиала «Россети Северный Кавказ» – «Карачаево-Черкесскэнерго» готовят оборудование подстанции 110/10 кВ «Касаева» к предстоящему осенне-зимнему периоду.

Энергообъект является основным источником питания для известных горнолыжных курортов Теберда и Домбай, а также для большинства населенных пунктов высокогорного Карачаевского района и Карачаевского городского округа. От стабильной работы подстанции зависит надежное электроснабжение порядка 60 тысяч потребителей.

Энергетики проведут ремонт разъединителей, выключателей, трансформатора напряжения и другого вспомогательного оборудования.

Подстанция 110/10 кВ «Касаева» введена в эксплуатацию в 1963 году. В течение последних лет здесь ведется поэтапная модернизация: установлены современные экологичные вакуумные выключатели 10 кВ, новые комплекты релейной защиты и автоматики, новые трансформаторы тока и напряжения 110 кВ.

В 2020 году в рамках Года Памяти и Славы, объявленного Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, питающему центру присвоено имя Героя Советского Союза Османа Муссаевича Касаева.