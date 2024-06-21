«Россети Юг» установили новый трансформатор на подстанцию «Началово» в Астраханской области

В рамках реконструкции подстанции 35 кВ «Началово» специалисты филиала «Россети Юг» – «Астраханьэнерго» доставили и установили новый трансформатор отечественного производства. Транспортный вес трансформатора составляет почти 35 тонн. Мощность нового оборудования вдвое больше ранее установленного – 16 МВА.

Постановка трансформатора на фундамент потребовала ювелирной точности, чтобы соблюсти все необходимые параметры, важные в дальнейшем при его эксплуатации. Этим работам предшествовал подготовительный период: демонтаж старого оборудования, подготовка строительной площадки, заливка специального фундамента и его выдержка. Ведется сборка трансформатора с установкой на него необходимого навесного оборудования.

Напомним, подстанция «Началово» введена в строй более 60 лет назад. Её технических возможностей для электроснабжения почти 30 тыс. жителей динамично развивающегося муниципального образования стало недостаточно. В рамках реконструкции «Россети Юг» заменят два трансформатора, разъединители и масляные выключатели 35 кВ на вакуумные, установят систему релейной защиты и автоматики на базе микропроцессорных устройств и другое оборудование отечественного производства. Инвестиции в реновацию подстанции составят порядка 240 млн рублей.

Выполненные работы позволят повысить надежность электроснабжения жителей районного центра, села Началово, а также сел Три Протока, Яманцуг, Начало, Новоначаловский, Садовый, медицинских и образовательных учреждений, объектов коммунальной инфраструктуры, а также создать условия для подключения новых потребителей. Завершить масштабное обновление подстанции планируется в 2025 году.