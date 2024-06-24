Энергетики отремонтировали несколько энергообъектов в Песчанокопском районе Ростовской области

Специалисты филиала «Россети Юг» – «Ростовэнерго» отремонтировали на двух подстанциях 35 кВ в Песчанокопском районе Ростовской области силовые трансформаторы и заменили на линиях электропередачи 35-110 кВ почти 130 поврежденных изоляторов. Это позволит повысить качество и надежность электроснабжения 26 тысяч жителей, крупных сельскохозяйственных предприятий, фермерских хозяйств, субъектов малого и среднего предпринимательства, социальных объектов.

Подстанции 35 кВ, на которых проводились работы, введены в эксплуатацию в 1970 х годах. Мощность каждого трансформатора составляет 2,5 МВА. Данное оборудование – одно из самых крупных и сложных устройств на подстанции. От надежности его работы зависит стабильность функционирования энергообъекта. Текущий ремонт трансформаторов проводится ежегодно. Это повышает надежность и качество электроснабжения потребителей, позволяет предотвратить нештатные ситуации на оборудовании подстанций.

Кроме того, с начала года энергетики расчистили 1,4 га трасс воздушных линий электропередачи от деревьев и кустарников, которые нередко становится причиной нарушений электроснабжения в результате падения веток на провода, возгорания сухостоя.