Игорь Маковский провел рабочую встречу с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым

3 часа назад
214
Время чтения ≈ 5 минут
Источник:
Россети Центр
Авторы и источники / Правообладателям

На совещании обсудили работу энергетиков приграничного региона в условиях возросшего уровня внешних угроз, а также наметили дальнейшие шаги по противодействию террористическим атакам противника и повышению надежности электросетевого комплекса Шебекинского городского округа.

В последнее время количество обстрелов значительно увеличилось. С начала года зафиксировано 524 инцидента с огневым воздействием на энергообъекты Белгородской области, это на 42% больше, чем за весь прошлый год! Особенно страдают Шебекинский и Грайворонский округа. Враг цинично уничтожает гражданские объекты, атакует мирное население, ведет обстрелы бригад энергетиков, восстанавливающих электроснабжение в приграничной зоне.

Несмотря на это, энергетики продолжают исполнять свой профессиональный долг, не только возобновляя подачу электроэнергии после обстрелов, но и реализуя инициативы, направленные на создание комфортной городской среды. В ходе встречи стороны рассмотрели масштабный проект по созданию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц города Шебекино общей протяженностью порядка 10 километров, где будет смонтировано 1200 светильников и более 5 километров контурной подсветки. Декоративная подсветка украсит 94 здания. В числе которых городская больница, музей, администрация, храм и другие.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов поблагодарил энергетиков Белгородэнерго за самоотверженный труд, который сейчас сопряжён с риском для жизни, и оперативное восстановление электроснабжения жителей округа.

«Перед энергетиками поставлен ряд стратегически важных задач, исполнение которых сегодня требует не только профессионализма, но и настоящего героизма. Мы уже многое сделали и продолжим делать все возможное для комфорта и энергобезопасности жителей приграничных территорий, в том числе Шебекинского городского округа. Необходимые опыт и ресурс у энергетиков для этого есть», - отметил Игорь Маковский.

«Хочу лично поблагодарить Вас и всех энергетиков за мужество и профессионализм, которые они демонстрируют снова и снова, возвращая в дома шебекинцев свет. Энергетики ни на минуту не отступили от выполнения своих обязанностей, и каждый раз возвращали городской округ к жизни. Люди видят и ценят их работу», - сказал Владимир Жданов.

Обсудить на форуме
Отрасль:
Теги:
МРСК Центра
Открытое акционерное общество "Межрегиональная распределительная сетевая компания Центра".
Сергей Цивилев: «Стратегия развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС придаст мощный импульс развитию энергетического взаимодействия»
12 часов назад
Сергей Цивилев принял участие в четвёртом Совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества. По итогам встречи был согласован проект Стратегии развития энергетического сотрудничества государств-членов ШОС на период до 2030 года, который будет вынесен на утверждение Саммита Организации в Астане (Республика Казахстан) 3-4 июля 2024 года. «Документ прид...
Россия и Казахстан продолжают развивать совместные проекты в энергетике
12 часов назад
Сергей Мочальников и Министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев обсудили взаимодействие по линии ТЭК. Ключевой темой встречи стало расширение сотрудничества в электроэнергетической отрасли. В Минэнерго сообщили, что российские компании примут участие в проектах по строительству угольных ТЭЦ в нескольких городах Казахстана. Стороны отметили, что реализация данного проекта станет...
Врио губернатора Самарской области и Генеральный директор «Россети Волга» обсудили планы по развитию электросетевого комплекса региона
19 июн. 2024, 17:00:11
19 июня в Самаре состоялась рабочая встреча врио губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева и генерального директора ПАО «Россети Волга» Александра Гаврилова. Участие в совещании также приняли министр энергетики и ЖКХ Владимир Василенко, министр экономического развития Дмитрий Богданов, руководитель Департамента ценового и тарифного регулирования Алена Гаршина, представители ру...
В Минстрое России обсудили развитие строительной отрасли Республики Алтай
18 июн. 2024, 15:30:17
Министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности Главы Республики Алтай Андреем Турчаком, в рамках которой обсудили планы развития строительной отрасли региона, коммунальной и социально значимой инфраструктуры, жилищное строительство, благоустройство территорий. Также рассмотрели вопросы формирования обеспечивающей инфраструктуры для туристиче...
Алексей Цыденов и Павел Акилин обсудили развитие энергетики Бурятии в ближайшее десятилетие
07 июн. 2024, 11:00:08
На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ-2024) Глава Республики Бурятия и генеральный директор ПАО «Россети Сибири» обсудили вопросы повышения надёжности электроснабжения, льготного технологического присоединения потребителей к сети и развития сети электрозарядных станций в регионе. Глава Бурятии Алексей Цыденов отметил, что серьезным вызовом для руководства региона...
Федор Опадчий: «Особенности энергосистем мегаполисов необходимо учитывать при перспективном планировании развития электроэнергетики»
06 июн. 2024, 14:45:11
На ПМЭФ-2024 Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий выступил с докладом «Современные тенденции развития энергоснабжения крупных мегаполисов и городских агломераций» по материалам работы АО «СО ЕЭС» в Международном Совете по большим системам высокого напряжения CIGRE. Доклад прозвучал 6 июня на 64-м заседании Электроэнергетического Совета СНГ, прошедше...
Вице-губернатор Томской области Анатолий Рожков: Сотрудничество с Системным оператором играет важную роль для развития энергосистемы региона
04 июн. 2024, 13:45:02
4 июня 2024 года заместитель Губернатора Томской области по территориальному развитию Анатолий Рожков побывал с рабочим визитом в Филиале Системного оператора Кемеровское РДУ – диспетчерском центре, осуществляющем оперативно-диспетчерское управление энергосистемой Томской области. В ходе встречи вице-губернатор Томской области, директор Регионального диспетчерского управления энергосистем...
Минэнерго провело ряд совещаний по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса ДНР и ЛНР
03 июн. 2024, 09:15:00
Евгений Грабчак в ходе рабочего визита в Донецкую Народную Республику и Луганскую Народную Республику провёл ряд совещаний по восстановлению энергетической инфраструктуры и реализации запланированных мероприятий в рамках программы социально-экономического развития регионов. «Реализуется большая программа социально-экономического развития регионов. Рассмотрены итоги реализации за 2023 го...
Федор Опадчий: «Роль ГАЭС в энергосистеме России еще долго будет оставаться важной»
31 мая 2024, 10:30:07
Председатель Правления Системного оператора Федор Опадчий принял участие в отраслевом совещании по развитию гидроэнергетики и смежных отраслей промышленности, организованном Ассоциацией «Гидроэнергетика России» и приуроченном к ее 20-летию. На совещании обсуждались стратегические направления развития гидроэнергетики, производство необходимого оборудования и подготовка кадров, новые...
Евгений Грабчак: «Поставлена задача выйти на уровень среднероссийских показателей по газификации в Запорожской и Херсонской областях»
31 мая 2024, 10:00:00
Евгений Грабчак провёл совещание по вопросам функционирования топливно-энергетического комплекса Запорожской и Херсонской областей.  На совещании под председательством замминистра рассмотрели организацию деятельности ООО «Черноморнефтегаз» на территории регионов. «Единым оператором по газу станет ООО «Черноморнефтегаз», который возьмёт на себя ответственн...
Сергей Цивилев и Владислав Ховалыг обсудили энергетическое развитие Тывы
29 мая 2024, 17:40:25
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с главой Республики Тыва Владиславом Ховалыгой. Участники встречи обсудили перспективы энергообеспечения региона, формирование его топливно-энергетического баланса (ТЭБ), а также переход на конкурентное ценообразование поставок электрической энергии и мощности с оптового рынка на территории субъекта. Министр энергетики  подчеркнул, что целесообразность...
Евгений Грабчак: «Минэнерго и Правительство Севастополя утвердят план развития электрических сетей города на 2024-2026 годы»
29 мая 2024, 17:15:06
Минэнерго и Правительство Севастополя утвердят комплексный план развития электрических сетей города на 2024-2026 годы. Запланировано 165 мероприятий строительства и реконструкции электросетей до 330 кВ. Об этом сообщил Евгений Грабчак по итогам встречи с Правительством города Севастополь. Замминистра рассказал, что проработаны и будут реализованы меры по повышению устойчивости и надёжности рабо...
В Минтрансе России обсудили вопросы развития транспортного комплекса Удмуртии
29 мая 2024, 14:30:19
Сегодня состоялась рабочая встреча Министра транспорта Романа Старовойта с главой Республики Удмуртия Александром Бречаловым и Председателем Правительства Республики Ярославом Семеновым. Обсуждалось текущее состояние дорожной отрасли в регионе. «В Удмуртии уделяется особое внимание транспортному комплексу и состоянию дорожного хозяйства. Все лучшие практики, которые есть в стране, вами...
Комиссия СоюзМаш по энергоэффективности и Экспертный совет профильного комитета Госдумы РФ обсудили внедрение инновационных материалов
29 мая 2024, 09:45:09
Совместное заседание провели Первый заместитель Генерального директора ПАО «Россети», член бюро Союза машиностроителей России Андрей Муров и Первый заместитель Председателя комитета по промышленности и торговле Госдумы РФ Александр Козловский, который возглавляет Экспертный совет по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. В дискуссии участвовал...
В Калининграде состоялся очередной раунд межведомственных консультаций России и МАГАТЭ
28 мая 2024, 13:30:14
28 мая в Калининграде прошёл очередной раунд межведомственных консультаций российской стороны и МАГАТЭ во главе с генеральным директором Рафаэлем Гросси. В состав российской делегации под началом генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачёва вошли руководитель Ростехнадзора Александр Трембицкий, представители МИДа России, войск радиационной, химической и биологичес...
Компания:
РОСАТОМ
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с Главой ДНР Денисом Пушилиным
28 мая 2024, 13:15:15
Сергей Цивилев и Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обсудили актуальные вопросы функционирования топливно-энергетического комплекса региона. Министр отметил, что в рамках реализации программы социально-экономического развития ДНР до 2030 года выполняется работа по повышению надёжности энергосетевого комплекса.   «Минэнерго совместно с крупными энергокомпаниями...
Путин сообщил, что Россия построит две электростанции на озерах Узбекистана
27 мая 2024, 16:15:18
Две аккумулирующих электростанции будут построены российскими специалистами на озерах Узбекистана, сооружения позволят выравнивать энергобаланс центральноазиатской республики. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с узбекистанским коллегой Шавкатом Мирзиёевым. "Имеются хорошие перспективы для сотрудничества в гидроэнергетике. "Русгидро" оказывает Узб...
Павел Сниккарс провёл рабочую встречу с сотрудниками Института Энергетических Исследований Российской Академии Наук
24 мая 2024, 17:00:11
Стороны обсудили результаты «Прогноза развития энергетики мира и России 2024» (https://www.eriras.ru/data/1426/rus) на период до 2050 года. «Подготовленные и представленные результаты исследования имеют важное значение для Минэнерго при стратегическом планировании развития ТЭК», – подчеркнул Павел Сниккарс. Замглавы Минэнерго отметил основные выводы из прогн...
Сергей Цивилев провёл рабочую встречу с генеральным директором ПАО «РусГидро» Виктором Хмариным
23 мая 2024, 10:15:15
Сергей Цивилев посетил компанию ПАО «РусГидро», где провёл рабочую встречу с Председателем Правления – Генеральным директором Виктором Хмариным. Стороны обсудили актуальные вопросы работы энергохолдинга, направленные на обеспечение надёжного энергоснабжения и функционирования энергообъектов, а также перспективные планы развития компании. В частности, речь шла о проектах по...
Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики
23 мая 2024, 10:00:07
Заместитель Председателя Правительства Александр Новак провёл заседание Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики. В мероприятии приняли участие Министр энергетики Сергей Цивилев, представители Минпромторга, Минэкономразвития, Минфина, Федеральной антимонопольной службы, депутаты Госдумы, руководители крупных энергетических компаний, представители деловых объедине...