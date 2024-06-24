Игорь Маковский провел рабочую встречу с главой администрации Шебекинского городского округа Владимиром Ждановым

На совещании обсудили работу энергетиков приграничного региона в условиях возросшего уровня внешних угроз, а также наметили дальнейшие шаги по противодействию террористическим атакам противника и повышению надежности электросетевого комплекса Шебекинского городского округа.

В последнее время количество обстрелов значительно увеличилось. С начала года зафиксировано 524 инцидента с огневым воздействием на энергообъекты Белгородской области, это на 42% больше, чем за весь прошлый год! Особенно страдают Шебекинский и Грайворонский округа. Враг цинично уничтожает гражданские объекты, атакует мирное население, ведет обстрелы бригад энергетиков, восстанавливающих электроснабжение в приграничной зоне.

Несмотря на это, энергетики продолжают исполнять свой профессиональный долг, не только возобновляя подачу электроэнергии после обстрелов, но и реализуя инициативы, направленные на создание комфортной городской среды. В ходе встречи стороны рассмотрели масштабный проект по созданию архитектурно-художественной подсветки центральных улиц города Шебекино общей протяженностью порядка 10 километров, где будет смонтировано 1200 светильников и более 5 километров контурной подсветки. Декоративная подсветка украсит 94 здания. В числе которых городская больница, музей, администрация, храм и другие.

Глава Шебекинского городского округа Владимир Жданов поблагодарил энергетиков Белгородэнерго за самоотверженный труд, который сейчас сопряжён с риском для жизни, и оперативное восстановление электроснабжения жителей округа.

«Перед энергетиками поставлен ряд стратегически важных задач, исполнение которых сегодня требует не только профессионализма, но и настоящего героизма. Мы уже многое сделали и продолжим делать все возможное для комфорта и энергобезопасности жителей приграничных территорий, в том числе Шебекинского городского округа. Необходимые опыт и ресурс у энергетиков для этого есть», - отметил Игорь Маковский.