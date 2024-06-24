На стройплощадке Курской АЭС-2 в машинном отделении блока №2 завершено бетонирование фундаментной плиты под турбоагрегат

На площадке сооружения второй очереди Курской АЭС выполнено очередное ключевое событие текущего года

Фундаментная плита располагается на 17-й отметке - это важный элемент всего машзала, являющийся частью турбоагрегата. На ней будут монтироваться составные части турбины, общая масса которой около 3 500 тонн. Также учитывается уровень вибрации, образующийся во время работы крупногабаритного оборудования. Поэтому фундамент должен обеспечивать равномерное распределение нагрузки.

«При устройстве монолитного фундамента применена современная система виброизоляции. Она автоматически минимизирует уровень вибрации и колебания при эксплуатации. Весь фундамент состоит из нижней плиты, железобетонных колонн и верхней фундаментной плиты с системой виброизоляции - 89 виброизоляторов массой около 600 килограммов каждый», - прокомментировал директор Курской АЭС Александр Увакин.

Габариты плиты - 95 на 61 метр. Толщина верхней фундаментной плиты варьируется от 4,6 до 5,3 метра в разных частях. Такой диапазон зависит от силы оказываемой нагрузки.

«Процесс бетонирования фундамента составил 36 часов и проходил в несколько этапов. На каждом этапе осуществлялся контроль качества выполняемых работ. Учитывая, что в период эксплуатации фундамент будет нести динамические нагрузки, а при этом велика опасность расслоения бетона, особые требования в процессе бетонирования уделялись к качеству бетонной смеси. Для бетонирования применялась самоуплотняющаяся бетонная смесь. Фактический объем бетонирования составил 2 454 кубических метра. В работах было задействовано около 70 специалистов подрядной организации АО «Концерн Титан-2». В течение 28 суток с момента укладки смеси бетон будет набирать проектную прочность», - пояснил вице-президент АО «Атомстройэкспорт», директор проекта по сооружению Курской АЭС-2 Олег Шперле.

Курская АЭС-2 - станция замещения, включающая два блока мощностью 1255 МВт каждый. Сооружение энергоблоков №1 и №2 КуАЭС-2 осуществляется в рамках Федерального проекта «Проектирование и строительство референтных энергоблоков атомных электростанций» Комплексной программы «Развитие техники, технологий и научных исследований в области использования атомной энергии в Российской Федерации на период до 2024 года». Строительство КуАЭС-2 имеет стратегическое значение для устойчивого развития атомной промышленности.

Российская атомная отрасль трансформировалась из штучного производителя в конвейер атомных технологий, «фабрику реакторов», что позволяет занимать России лидирующие позиции в мире по экспорту атомных технологий. Сегодня доля выработки электроэнергии атомными станциями в энергобалансе России составляет около 20%, а к 2045 году должна достигнуть 25%. Такое поручение было дано Госкорпорации «Росатом» Президентом России.

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) был и остается одной из важнейших составляющих экономик России, влияющей на развитие других отраслей промышленности. Президент и Правительство РФ ставят задачи по его развитию с целью укрепления производственного и технологического потенциала страны, повышения качества жизни граждан России. Росатом и его предприятия принимают активное участие в этой работе.