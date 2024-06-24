Приглашаем принять участие в расширенном заседании Национального исследовательского комитета В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика»

26 июня в АО «СО ЕЭС» состоится расширенное заседание Национального исследовательского комитета (НИК) В5 Российского национального комитета (РНК) СИГРЭ «Релейная защита и автоматика», функционирующего на базе Системного оператора.

В ходе заседания планируется обсуждение существующих и перспективных направлений развития систем релейной защиты и автоматики на основе современных достижений и опыта, накопленного ведущими мировыми экспертами и российскими специалистами и представленного в деятельности Исследовательского комитета CIGRE B5 «Релейная защита и автоматика» и Национального исследовательского комитета В5 РНК СИГРЭ «Релейная защита и автоматика».

На заседании будет представлен новый руководитель НИК В5 РНК СИГРЭ, прозвучит отчет о деятельности Национального исследовательского комитета в 2023 году, планируется обсуждение плана его работы на 2024–2025 года, а также вопросов подготовки к участию российской делегации в работе 50-й сессии CIGRE.

Будут заслушаны доклады об итогах работы в 2023 году руководителей восьми национальных рабочих групп НИК В5 РНК СИГРЭ: В5.4 «Комплексы РЗА с гибкой функциональной архитектурой», В5.6 «Надежность комплексов РЗА», В5.8 «Требования к созданию систем автоматизированного проектирования (САПР) цифровых систем РЗА», В5.9 «Развитие технологий РЗА сетей 6-35 кВ», В5.10 «Требования к системам защиты, автоматики и управления для интеграции ВИЭ в энергосистему», В5.11 «Интеллектуальная система РЗА», В5.12 «Требования к обеспечению кибербезопасности (устойчивости функционирования) цифровых систем РЗА», В5.13 «Развитие и применение технологии СВИ в электроэнергетике».

Свои отчеты представят российские руководители международных рабочих групп (WG) B5-59 «Быстродействующая защита и автоматизация сети – параметры и требования», В5-60 «Архитектура РЗА с гибкой функциональной структурой», В5-70 «Надежность систем релейной защиты и автоматики энергосистем – методы оценки и сравнения архитектур».

Расширенное заседание НИК В5 РНК СИГРЭ будет проходить с 10.00 до 13.00 в АО «СО ЕЭС» по адресу: г. Москва, Китайгородский проезд, д. 7, стр. 3 и в формате ВКС.

Подать заявку на участие в расширенном заседании можно до 18:00 25 июня, направив на электронный адрес: air(at)so-ups.ru информацию, содержащую ФИО, организацию, электронную почту, форму участия (очно/ВКС). В случае участия по ВКС, ответным письмом на заявку вам будет направлена ссылка для подключения.