РУСЭЛ совместно с Китаем развивает направление вакуумных выключателей

В Китае представители холдинга «Русская электротехника» (РУСЭЛ) встретились с сотрудниками компании Shaanxi Baoguang Vacuum Import & Export Co., Ltd. Между сторонами заключен меморандум о намерениях по созданию совместного предприятия. После этого планируется создание дорожной карты и подписание договора.

«Холдинг РУСЭЛ выбирает только лучших партнеров, – подчеркнул директор дивизиона оборудования среднего и низкого напряжения Борис Лебедев. – Компания Shaanxi известна на весь мир своей продукцией, в частности, вакуумными выключателями. Именно на основе этого оборудования РУСЭЛ будет развивать соответствующее направление».

Shaanxi Baoguang – китайская электротехническая компания, один из мировых лидеров по выпуску вакуумных выключателей и их комплектующих (вакуумные камеры, литые полюса, ячейки).

РУСЭЛ – холдинговая компания, ведущий производитель электротехнической отрасли, закрывающий потребность в ключевом оборудовании крупнейших промышленных, энергетических компаний.